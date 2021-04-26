"Арсенал" до сих пор платит Озилу 90 процентов от 350 тыс. фунтов в неделю

Месут Озил "Арсенал" до сих пор выплачивает 90 процентов от зарплаты полузащитника Месута Озила в 350 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, "Арсеналу" удалось избавиться от Озила в январе, отправив бывшего игрока "Реала" в "Фенербахче".

Озил и "канониры" договорились о прекращении сотрудничества за полгода до того, как роскошный контракт Месута должен был истечь.

По информации The Athletic, 32-летний немец не захотел ущемлять себя в финансах и согласился досрочно покинуть "Эмирейтс" лишь после того, как лондонский клуб пообещал платить ему 90 процентов от зарплаты, и так будет продолжаться до конца июня.

Добавим, в "Фенебрахче" Озил выглядит совершенно неубедительно, сыграв лишь семь матчей и не совершив ни одного результативного действия. Зарплата Месута в турецком клубе составляет около 46 тыс. фунтов в неделю.


Метки Арсенал, Озил, Фенербхче

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. empry 26.04.2021 14:59 # empry
    Какой гений и за какие заслуги ему дали такой долгосрочный и жирный контракт интересно? Канониры кто в курсе деталей сделки?

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  2. chelsealondon 26.04.2021 14:53 # chelsealondon
    Ну что за топарь такой а...

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  3. sellman 26.04.2021 14:51 # sellman
    Ахаха, лахи радужные

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  4. chelsea88 26.04.2021 14:30 # chelsea88
    Леол, знали ли вы ,такой никчёмный клуб терпил и куколдов как аснл?

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  5. gary47 26.04.2021 14:17 # gary47
    Красавчик!

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  6. januzaj00 26.04.2021 14:03 # januzaj00
    Эх канониры, какой же позор

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