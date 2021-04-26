"Арсенал" до сих пор платит Озилу 90 процентов от 350 тыс. фунтов в неделю

"Арсенал" до сих пор выплачивает 90 процентов от зарплаты полузащитника Месута Озила в 350 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, "Арсеналу" удалось избавиться от Озила в январе, отправив бывшего игрока "Реала" в "Фенербахче".



Озил и "канониры" договорились о прекращении сотрудничества за полгода до того, как роскошный контракт Месута должен был истечь.



По информации The Athletic, 32-летний немец не захотел ущемлять себя в финансах и согласился досрочно покинуть "Эмирейтс" лишь после того, как лондонский клуб пообещал платить ему 90 процентов от зарплаты, и так будет продолжаться до конца июня.



Добавим, в "Фенебрахче" Озил выглядит совершенно неубедительно, сыграв лишь семь матчей и не совершив ни одного результативного действия. Зарплата Месута в турецком клубе составляет около 46 тыс. фунтов в неделю.