"Арсенал" до сих пор платит Озилу 90 процентов от 350 тыс. фунтов в неделю
"Арсенал" до сих пор выплачивает 90 процентов от зарплаты полузащитника Месута Озила в 350 тысяч фунтов в неделю.
Напомним, "Арсеналу" удалось избавиться от Озила в январе, отправив бывшего игрока "Реала" в "Фенербахче".
Озил и "канониры" договорились о прекращении сотрудничества за полгода до того, как роскошный контракт Месута должен был истечь.
По информации The Athletic, 32-летний немец не захотел ущемлять себя в финансах и согласился досрочно покинуть "Эмирейтс" лишь после того, как лондонский клуб пообещал платить ему 90 процентов от зарплаты, и так будет продолжаться до конца июня.
Добавим, в "Фенебрахче" Озил выглядит совершенно неубедительно, сыграв лишь семь матчей и не совершив ни одного результативного действия. Зарплата Месута в турецком клубе составляет около 46 тыс. фунтов в неделю.
26.04.2021 14:00
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Последние комментарии:
Какой гений и за какие заслуги ему дали такой долгосрочный и жирный контракт интересно? Канониры кто в курсе деталей сделки?
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Ну что за топарь такой а...
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Ахаха, лахи радужные
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Леол, знали ли вы ,такой никчёмный клуб терпил и куколдов как аснл?
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Красавчик!
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Эх канониры, какой же позор
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