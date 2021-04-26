Анри, Бергкамп и Виейра помогут Эку купить "Арсенал"

Деннис Бергкамп, Тьерри Анри и Патрик Виейра Шведский миллиардер Даниэль Эк предпримет попытку приобрести "Арсенал" при поддержке легенд лондонского клуба Тьерри Анри, Денниса Бергкампа и Патрика Виейра.

Напомним, сооснователь и генеральный директор Spotify вызвался купить "Арсенал" после провала проекта Европейской Суперлиги, обратившись к нынешнему владельцу клуба Стэну Кроенке в твиттере на прошлой неделе.

Sky Sports подтверждает, что намерения Эка, чье состояние оценивается Forbes в 3.38 млрд. фунтов, более чем серьезны, и Даниэль уже заручился поддержкой трех легенд "канониров".

Анри, Бергкамп и Виейра не просто выступают какими-то медийными личностями кампании — в случае успеха всей затеи трое членов команды "Непобедимых" получат свои роли в клубе.

Добавим, что после завершения игровых карьер Анри и Виейра пробовали себя в качестве тренеров, но в данный момент находятся без работы, равно как и Бергкамп, некоторое время трудившийся ассистентом в "Аяксе".


Метки Анри, Арсенал, Бергкамп, Виейра, Кроенке, Эк

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2021 13:00

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