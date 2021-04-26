Рэднапп: "Думаю, Кейн останется в "Тоттенхэме"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп не думает, что нападающий Харри Кейн покинет Северный Лондон грядущим летом.

Поражение 1:0 от "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги означает, что ожидание первого командного трофея в карьере Кейна продолжается.



Многие ожидают, что Харри попросится на выход грядущим летом, однако Рэднапп верит, что капитан сборной Англии сможет удовлетворить свою жажду трофеев, не меняя клуб.



"Думаю, он останется. Думаю, новый тренер придет, купит несколько новых игроков и убедит его, что они прибавят".



"Нет никого лучше, чем Харри Кейн. В мире не такого центрального нападающего, на которого я бы променял его. Он бы гарантировал "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" или "Ливерпулю" титул в следующем сезоне, уверен насчет этого. Он великолепный игрок. "Тоттенхэм" должен сохранить его".



"У "Тоттенхэма" есть все необходимое. У них лучший стадион в Англии, у них невероятная тренировочная база, которая не из мира сего, а также хорошие игроки".



"Хорошо, возможно, от одного-двух игроков им нужно избавиться, взяв одного-двух новых. Но если они это сделают, для них не будет ничего невозможного. Они могут оказаться среди претендентов на титул в следующем сезоне", — сообщил Рэднапп Goal.