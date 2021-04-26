Байи близок к новому контракту с "Юнайтед"

Защитник Эрик Байи преодолел свои разногласия с "Манчестер Юнайтед" и теперь собирается заключить новый контракт на четыре года.

Еще недавно пресса сообщала, что Байи недоволен количеством игрового времени, а потому не собирается продлевать свой истекающий в следующем году контракт, подозревая, что "Юнайтед" хочет заключить с ним новую сделку лишь для того, чтобы затем выгоднее продать.



Действительно, в этом сезон 27-летний ивуариец, едва переболевший коронавирусом, сыграл лишь 15 матчей за "красных дьяволов" во всех соревнованиях, включая восемь в Премьер-Лиге.



Однако ESPN стало известно, что на пошлой неделе "Юнайтед" удалось совершить прорыв в переговорах с Байи, и теперь 27-летний защитник отвергнет интерес клубов из Италии и Испании, чтобы остаться на "Олд Траффорд".



Байи по-прежнему хочет играть больше, однако главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшера удалось убедить Эрика, что у того будут шансы проявить себя.



Добавим, что в 2016 году "Юнайтед" приобрел Байи у "Вильярреала" за 30 миллионов фунтов.