"Челси" лидирует в борьбе за Варана

Рафаэль Варан "Челси" перехватил инициативу в борьбе за центрального защитника "Реала" Рафаэля Варана.

До недавних пор главным претендентом на Варана считался "Манчестер Юнайтед", который имеет многолетний интерес к Рафаэлю, тогда как "Челси" больше связывали с приобретением Никласа Зюле из "Баварии".

Однако Mundo Deportivo и Кристиан Фальк из Bild в один голос утверждают, что ситуация изменилась, и теперь первым именем в шорт-листе "синих" по укреплению центра обороны значится Варан, и шансы лондонского клуба заполучить Рафаэля выше, чем у "Юнайтед".

По всей видимости, "Реал" будет открыт к продаже Варана, потому что от действующего контракта Рафаэля остается всего один полный год, а переговоры о продлении сотрудничества находятся в тупик.

К продаже 28-летнего защитника сборной Франции "Реал" подталкивает и сложная финансовая ситуация, в которой находится Королевский клуб и которая только усугубилась после провала проекта Европейской Суперлиги.

Ожидается, что "Реал" попросит около 60 миллионов фунтов за Варана, который сыграл 29 матчей в этом сезоне Ла Лиги и забил два гола.

Добавим, что именно "Реал" является соперником "Челси" по полуфиналу Лиги Чемпионов. Для Рафаэля это будет возможность проявить себя перед главным тренером "синих Томасом Тухелем в преддверии потенциального трансфера.


Метки Варан, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 26.04.2021 09:51 # suddenly
    Да нахуй он нужен. Лучше молодого игрока за такие деньги взять. Ну или свободным через год уходит.

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  2. staryi-eblan 26.04.2021 09:38 # staryi-eblan
    После того, как Челси первым объявил о выходе из суперлиги, Реал может и не продать Пенсам из-за Переса.

    Да и с чего такая сумма неадекватная? 28 лет, 1 год по контракту + подвержен травмам Варан и просят 60 миллионов. Смех

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  3. alexander-arnold 26.04.2021 09:12 # alexander-arnold
    с чего бы им продавать Варана? они Рамоса до последнего удерживают, и этого будут удеРживать

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  4. billy-bones 26.04.2021 09:05 # billy-bones
    Шутка дня.
    Почему скаузеры думают, что команда Юргена Клоппа будет в хорошей форме в следующем сезоне?))0 Он что, наденет форму СС?))000)

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