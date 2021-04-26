"Челси" лидирует в борьбе за Варана
"Челси" перехватил инициативу в борьбе за центрального защитника "Реала" Рафаэля Варана.
До недавних пор главным претендентом на Варана считался "Манчестер Юнайтед", который имеет многолетний интерес к Рафаэлю, тогда как "Челси" больше связывали с приобретением Никласа Зюле из "Баварии".
Однако Mundo Deportivo и Кристиан Фальк из Bild в один голос утверждают, что ситуация изменилась, и теперь первым именем в шорт-листе "синих" по укреплению центра обороны значится Варан, и шансы лондонского клуба заполучить Рафаэля выше, чем у "Юнайтед".
По всей видимости, "Реал" будет открыт к продаже Варана, потому что от действующего контракта Рафаэля остается всего один полный год, а переговоры о продлении сотрудничества находятся в тупик.
К продаже 28-летнего защитника сборной Франции "Реал" подталкивает и сложная финансовая ситуация, в которой находится Королевский клуб и которая только усугубилась после провала проекта Европейской Суперлиги.
Ожидается, что "Реал" попросит около 60 миллионов фунтов за Варана, который сыграл 29 матчей в этом сезоне Ла Лиги и забил два гола.
Добавим, что именно "Реал" является соперником "Челси" по полуфиналу Лиги Чемпионов. Для Рафаэля это будет возможность проявить себя перед главным тренером "синих Томасом Тухелем в преддверии потенциального трансфера.
26.04.2021 09:00
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Последние комментарии:
Да нахуй он нужен. Лучше молодого игрока за такие деньги взять. Ну или свободным через год уходит.
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После того, как Челси первым объявил о выходе из суперлиги, Реал может и не продать Пенсам из-за Переса.
Да и с чего такая сумма неадекватная? 28 лет, 1 год по контракту + подвержен травмам Варан и просят 60 миллионов. Смех
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с чего бы им продавать Варана? они Рамоса до последнего удерживают, и этого будут удеРживать
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Шутка дня.
Почему скаузеры думают, что команда Юргена Клоппа будет в хорошей форме в следующем сезоне?))0 Он что, наденет форму СС?))000)
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