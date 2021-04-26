"Челси" лидирует в борьбе за Варана

"Челси" перехватил инициативу в борьбе за центрального защитника "Реала" Рафаэля Варана.

До недавних пор главным претендентом на Варана считался "Манчестер Юнайтед", который имеет многолетний интерес к Рафаэлю, тогда как "Челси" больше связывали с приобретением Никласа Зюле из "Баварии".



Однако Mundo Deportivo и Кристиан Фальк из Bild в один голос утверждают, что ситуация изменилась, и теперь первым именем в шорт-листе "синих" по укреплению центра обороны значится Варан, и шансы лондонского клуба заполучить Рафаэля выше, чем у "Юнайтед".



По всей видимости, "Реал" будет открыт к продаже Варана, потому что от действующего контракта Рафаэля остается всего один полный год, а переговоры о продлении сотрудничества находятся в тупик.



К продаже 28-летнего защитника сборной Франции "Реал" подталкивает и сложная финансовая ситуация, в которой находится Королевский клуб и которая только усугубилась после провала проекта Европейской Суперлиги.



Ожидается, что "Реал" попросит около 60 миллионов фунтов за Варана, который сыграл 29 матчей в этом сезоне Ла Лиги и забил два гола.



Добавим, что именно "Реал" является соперником "Челси" по полуфиналу Лиги Чемпионов. Для Рафаэля это будет возможность проявить себя перед главным тренером "синих Томасом Тухелем в преддверии потенциального трансфера.