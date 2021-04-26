Гвардиола: "Надеюсь, Гарсия перейдет в "Барселону"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил надежду, что защитнику Эрику Гарсии удастся оформить свой переход в "Барселону".

О том, что Гарсия отказался от новой сделки, Гвардиола объявил еще в августе прошлого года. Сейчас Эрик лишь дожидается истечения своего контракта, чтобы летом покинуть "Сити" свободным агентом.



Гвардиола не нашел для Гарсии места в заявке "горожан" на финальный матч Кубка Лиги против "Тоттенхэма", но при этом по-прежнему придерживается высочайшего мнения насчет 20-летнего испанца.



"У меня действительно есть игроки, которые даже не участвуют в матчах. Например, Эрик Гарсия, который является одним из моих любимых игроков".



"Я был бы счастлив обладать 15 Эриками Гарсиями, учитывая его поведение. Он всегда думает о команде, он всегда сохраняет хорошее лицо в хорошие или плохие моменты. Он постоянно помогает главному тренеру и персоналу".



"Он отправится в невероятную команду, и когда люди выражают свое недовольство, что кто-то из игроков не играет, я вспоминаю об Эрике".



"В большинстве случаев его нет даже в запасе, и это потому, что он перейдет в "Барселону". Я надеюсь на это. Это тяжелая ситуация, но что поделать", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.