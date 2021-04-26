"Бавария" собирается увести Нагельсманна из под носа у "Тоттенхэма"

"Бавария" вступила в переговоры о переходе главного тренера "РБ Лейпциг" Юлиана Нагельсманна, заполучить которого надеялся "Тоттенхэм".

Вопреки слухам насчет Брендана Роджерса из "Лестера", The Independent утверждает, что именно Нагельсманн был приоритетным вариантом для президента "шпор" Даниэля Леви на замену уволенному Жозе Моуриньо, и прежде Юлиан проявлял заинтересованность к работе в Северном Лондоне.



Накануне "Тоттенхэм" проиграл "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги, а новость насчет Нагельсманна сделала плохой для "шпор" день еще хуже. 33-летний Юлиан всегда видел "Баварию" в качестве своей высшей цели, но не думал, что эта возможность предоставится ему так рано.



Подразумевается, что Нагельсманн уже сообщил "РБ Лейпциг" о своем желании уехать в Мюнхен, однако "Баварии" придется выплатить компенсацию за Юлиана в размере 15 миллионов евро (13 млн. фунтов).



Издание добавляет, что теперь Леви будет изучать варианты с приглашением упомянутого Роджерса, Грэма Поттера, Роберто Мартинеса и Скотта Паркера.