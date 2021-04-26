Леви хочет переманить Роджерса из "Лестера"

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви рассматривает Брендана Роджерса из "Лестера" своей приоритетной целью на роль главного тренера.

Уволив Жозе Моуриньо в минувший понедельник, на остаток сезона Леви доверил первую команду 29-летнему Райану Мейсону, который ранее работал с игроками академии "шпор".



Как утверждает The Sun, в данный момент Леви уговаривает своих коллег по руководству "Тоттенхэма", что Роджерс — тот специалист, который им нужен.



Леви является давним поклонником таланта Роджерса, которому он уже предлагал работу девять лет назад, но тогда был отвергнут — в том 2012 году Брендан предпочел уйти из "Суонси" в "Ливерпуль", попутно заявив, что был рад отказать "шпорам".



Также "Тоттенхэм" проявляет интерес к главному тренеру "РБ Лейпциг" Юлиану Нагельсманну, однако тот, если верить немецкой прессе, уже вступил в переговоры с "Баварией".