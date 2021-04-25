Гвардиола настраивает "Сити" на требл
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал свою команду собраться на концовку сезона и оформить требл.
Победа 1:0 над "Тоттенхэмом" в воскресенье принесла "Сити" первый трофей в этом сезоне — Кубок Лиги.
Кроме того, в следующую среду "горожанам" играть против ПСЖ в полуфинале Лиги Чемпионов, а в Премьер-Лиге им может хватить одной победы для завоевания титула — при условии, что "Манчестер Юнайтед" не победит "Ливерпуль".
Гвардиола рассчитывает, что "Сити" самым серьезным образом отнесется к этим матчам, как и обычно.
"Мы выиграли первый трофей, мы близки ко второму, а также нас ждет выезд в Париж, где мы продолжим борьбу за еще один".
"Достигая поздних стадий сезона, как это сделали мы в этом сезоне и в предыдущих сезонах, ты должен серьезно относиться к каждому матчу, иначе тебе не выиграть четыре Кубка Лиги подряд. Это было бы невозможно".
"Поэтому теперь мы просто отдохнем и будем готовиться к полуфиналу с ПСЖ, а затем мы вспомним, что находимся всего в двух победах от самого важного трофея — титула Премьер-Лиги. Это самый приятный трофей, которым я горжусь больше всего", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
25.04.2021 23:00
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Последние комментарии:
Король!
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КОРОЛЬ!!!
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Гвардиола за 5 лет в Англии:
>АПЛ (2) + этот сезон, так что (3)
>Кубок Англии,
>Кубок Лиги (4),
>Суперкубок (2) + посмотрим, как сыграем летом
Клопп за 6 лет в Англии:
>картонка + LGBT awards
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Очевидно, кто ВЕЛИКИЙ тренер, а кто переоцененный клоун-педераст.
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