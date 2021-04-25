Фернандиньо рад выиграть трофей на глазах фанатов "Сити"
Капитан "Манчестер Сити" Фернандиньо поделился своей радостью от завоевания Кубка Лиги.
Поздний гол Эмерика Лапорта позволил "Сити" вырвать победу 1:0 в финальном матче Кубка Лиги против "Тоттенхэма". Таким образом, "горожане" завоевали свой первый трофей в нынешнем сезоне, сделав это на глазах 8,000 зрителей, включая 2,000 фанатов своей команды.
Фернандиньо, чей контракт истекает в конце этого сезона, чрезвычайно рад этой победе и высоко оценивает игру своей команды в матче на "Уэмбли".
"Это очень приятное ощущение. Я впервые поднимаю трофей в качестве капитана "Сити", и это удивительно".
"Думаю, мы заслужили победить, потому что мы создавали моменты с первой минуты, хотя судьба матча была решена с помощью стандартного положения. Я очень рад за себя, за своих партнеров по команде, за работников клуба, за весь коллектив".
"Мы играли в высоком темпе и старались прессинговать как можно выше, поскорее возвращая себе мяч".
"Льорис совершил невероятные сейвы в первом тайме, а также мы попали в штангу. В такого рода матче тебе нужна концентрация до самого конца".
"Я очень горжусь, это мой шестой Кубок Лиги, и это удивительно. Я благодарен этому клубу и фанатам, я был так рад увидеть их снова на стадионе, поэтому поздравляю каждого", — сообщил Фернандиньо Sky Sports.
25.04.2021 22:00
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Будто проблема 1.5 человека на стадион запустить
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ достойно выиграли престижный трофей (тот же Кубок Англии, только без команд ниже 4-го дивизиона) на глазах у своих болельщиков!
А портовым проститутки в прошлом году даже запретили показывать позорную картонку, хотя их фаны ублюдки ждали её 30 лет.
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Видна, конечно, школа Украинской Премьер Лиги, ничего не скажешь
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