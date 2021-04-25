Фернандиньо рад выиграть трофей на глазах фанатов "Сити"

Капитан "Манчестер Сити" Фернандиньо поделился своей радостью от завоевания Кубка Лиги.

Поздний гол Эмерика Лапорта позволил "Сити" вырвать победу 1:0 в финальном матче Кубка Лиги против "Тоттенхэма". Таким образом, "горожане" завоевали свой первый трофей в нынешнем сезоне, сделав это на глазах 8,000 зрителей, включая 2,000 фанатов своей команды.



Фернандиньо, чей контракт истекает в конце этого сезона, чрезвычайно рад этой победе и высоко оценивает игру своей команды в матче на "Уэмбли".



"Это очень приятное ощущение. Я впервые поднимаю трофей в качестве капитана "Сити", и это удивительно".



"Думаю, мы заслужили победить, потому что мы создавали моменты с первой минуты, хотя судьба матча была решена с помощью стандартного положения. Я очень рад за себя, за своих партнеров по команде, за работников клуба, за весь коллектив".



"Мы играли в высоком темпе и старались прессинговать как можно выше, поскорее возвращая себе мяч".



"Льорис совершил невероятные сейвы в первом тайме, а также мы попали в штангу. В такого рода матче тебе нужна концентрация до самого конца".



"Я очень горжусь, это мой шестой Кубок Лиги, и это удивительно. Я благодарен этому клубу и фанатам, я был так рад увидеть их снова на стадионе, поэтому поздравляю каждого", — сообщил Фернандиньо Sky Sports.