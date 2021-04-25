Фернандиньо рад выиграть трофей на глазах фанатов "Сити"

Фернандиньо Капитан "Манчестер Сити" Фернандиньо поделился своей радостью от завоевания Кубка Лиги.

Поздний гол Эмерика Лапорта позволил "Сити" вырвать победу 1:0 в финальном матче Кубка Лиги против "Тоттенхэма". Таким образом, "горожане" завоевали свой первый трофей в нынешнем сезоне, сделав это на глазах 8,000 зрителей, включая 2,000 фанатов своей команды.

Фернандиньо, чей контракт истекает в конце этого сезона, чрезвычайно рад этой победе и высоко оценивает игру своей команды в матче на "Уэмбли".

"Это очень приятное ощущение. Я впервые поднимаю трофей в качестве капитана "Сити", и это удивительно".

"Думаю, мы заслужили победить, потому что мы создавали моменты с первой минуты, хотя судьба матча была решена с помощью стандартного положения. Я очень рад за себя, за своих партнеров по команде, за работников клуба, за весь коллектив".

"Мы играли в высоком темпе и старались прессинговать как можно выше, поскорее возвращая себе мяч".

"Льорис совершил невероятные сейвы в первом тайме, а также мы попали в штангу. В такого рода матче тебе нужна концентрация до самого конца".

"Я очень горжусь, это мой шестой Кубок Лиги, и это удивительно. Я благодарен этому клубу и фанатам, я был так рад увидеть их снова на стадионе, поэтому поздравляю каждого", — сообщил Фернандиньо Sky Sports.


Метки Кубок Лиги, Манчестер Сити, Фернандиньо

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2021 22:00

Количество просмотров Просмотров: 603

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  1. m-ballack 25.04.2021 22:59 # m-ballack
    Будто проблема 1.5 человека на стадион запустить

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  2. mancityman 25.04.2021 22:54 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  3. true-manc 25.04.2021 22:05 # true-manc
    КОРОЛИ достойно выиграли престижный трофей (тот же Кубок Англии, только без команд ниже 4-го дивизиона) на глазах у своих болельщиков!

    А портовым проститутки в прошлом году даже запретили показывать позорную картонку, хотя их фаны ублюдки ждали её 30 лет.

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  4. vyrentz 25.04.2021 22:03 # vyrentz
    Видна, конечно, школа Украинской Премьер Лиги, ничего не скажешь

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