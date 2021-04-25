"Астон Вилла" видит в Кантуэлле замену для Грилиша

"Астон Вилла" определилась с заменой для Джека Грилиша на случай ухода своего капитана грядущим летом.

Несмотря на то, что Грилиш пропускает концовку этого сезона с травмой, грядущим летом к Джеку ожидается серьезный интерес топ-клубов, включая "Манчестер Сити".



На "Вилла Парк" всерьез опасаются ухода Грилиша — настолько, что уже определили потенциальную замену 25-летнему плеймейкеру, оцениваемому в 100 миллионов фунтов.



Как сообщает Daily Mail, этой заменой может стать Тодд Кантуэлл из "Норвича". 23-летний оценивается "канарейками" в 30 млн. фунтов и вызывает интерес у ряда других клубов Премьер-Лиги.



В этом сезоне Чемпионшипа Кантуэлл забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи, что помогло "Норвичу" вернуться в Премьер-Лигу с первой же попытки.