"Астон Вилла" видит в Кантуэлле замену для Грилиша

Тодд Кантуэлл "Астон Вилла" определилась с заменой для Джека Грилиша на случай ухода своего капитана грядущим летом.

Несмотря на то, что Грилиш пропускает концовку этого сезона с травмой, грядущим летом к Джеку ожидается серьезный интерес топ-клубов, включая "Манчестер Сити".

На "Вилла Парк" всерьез опасаются ухода Грилиша — настолько, что уже определили потенциальную замену 25-летнему плеймейкеру, оцениваемому в 100 миллионов фунтов.

Как сообщает Daily Mail, этой заменой может стать Тодд Кантуэлл из "Норвича". 23-летний оценивается "канарейками" в 30 млн. фунтов и вызывает интерес у ряда других клубов Премьер-Лиги.

В этом сезоне Чемпионшипа Кантуэлл забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи, что помогло "Норвичу" вернуться в Премьер-Лигу с первой же попытки.


Метки Астон Виллы, Грилиш, Кантуэлл, Норвич

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2021 21:00

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