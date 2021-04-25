"Манчестер Сити" завоевал Кубок Лиги

Единственный гол Эмерика Лапорта принес "Манчестер Сити" победу над "Тоттенхэмом" в финальном матче Кубка Лиги.

Самым важным событием в стане "горожан" стало возвращение в стартовый состав выздоровевшего Кевина Де Брюйне. Серхио Агуэро тоже поправился и начал матч в запасе. Зак Стеффен вышел на ворота.



С первых минут у "шпор" вышли Харри Уинкс и залечивший лодыжку Харри Кейн.



"Сити" начал матч в доминирующей манере, да так, что "Тоттенхэм" просто не мог поднять головы и был вынужден обороняться всей командой.



Первый голевой момент возник на 14-й минуте, когда Рахим Стерлинг расстреливал ворота с близкого расстояния, но в последний момент защитник заблокировал удар.



На 26-й минуте поразить ворота "шпор" намеревался Фил Фоден, но и его удар был заблокирован.



Забегая вперед, за весь первый тайм "Тоттенхэм" так ни разу и не потревожил Стеффена, а вот "горожане" нанесли еще несколько опасных ударов — преимущественно неточных. Уго Льорис был в постоянном напряжении, но за 45 минут совершил лишь один сейв.



Второй тайм начался с того, что Джовани Ло Чельсо дальним ударом проверил Стеффена на бдительность. "Шпорам" определенно удалось отодвинуть игру от своих ворот — "Сити" по-прежнему владел инициативой, но атаковал уже не столь грозно.



Хорошую возможность вырвать победу на 73-й минуте имел Рияд Махрез, пробивая с дистанции, но Льорис продемонстрировал все свое мастерство, вытянувшись в струну и отразив мяч.



И все-таки "горожане" воплотили свое значительное преимущество в гол. Кевин Де Брюйне выполнил подачу со штрафного, а Эмерик Лапорт переборол на втором этаже Муссу Сиссоко и пробил головой — 1:0.



Остаток матча прошел в непрерывных атаках "Сити". "Тоттенхэм" совсем расклеился после пропущенного гола и ничем не смог ответить.



"Сити" пришлось попотеть, чтобы взломать насыщенную оборону "Тоттенхэма", однако "горожане" все же были вознаграждены за свои старания. "Шпоры" самоотверженно оборонялись, но с атакой была настоящая беда, несмотря на возвращение Кейна.



"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм" — 1:0 (0:0)



Гол: Лапорт 82.



"Манчестер Сити": Штеффен, Уолкер, Диаш, Лапорт, Канселу, Фернандиньо (Родри 84), Гюндоган, Де Брюйне (Силва 87), Махрез, Фоден, Стерлинг.



"Тоттенхэм": Льорис, Орье (Бергвейн 90), Алдервейрелд, Дайер, Регилон, Хейбьерг (Алли 84), Уинкс, Ло Чельсо (Сиссоко 67), Моура (Бэйл 67), Сон, Кейн.



Предупреждения: Лапорт, Фернандиньо — Регилон.



