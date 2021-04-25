"Манчестер Сити" завоевал Кубок Лиги

Эмерик Лапорт Единственный гол Эмерика Лапорта принес "Манчестер Сити" победу над "Тоттенхэмом" в финальном матче Кубка Лиги.

Самым важным событием в стане "горожан" стало возвращение в стартовый состав выздоровевшего Кевина Де Брюйне. Серхио Агуэро тоже поправился и начал матч в запасе. Зак Стеффен вышел на ворота.

С первых минут у "шпор" вышли Харри Уинкс и залечивший лодыжку Харри Кейн.

"Сити" начал матч в доминирующей манере, да так, что "Тоттенхэм" просто не мог поднять головы и был вынужден обороняться всей командой.

Первый голевой момент возник на 14-й минуте, когда Рахим Стерлинг расстреливал ворота с близкого расстояния, но в последний момент защитник заблокировал удар.

На 26-й минуте поразить ворота "шпор" намеревался Фил Фоден, но и его удар был заблокирован.

Забегая вперед, за весь первый тайм "Тоттенхэм" так ни разу и не потревожил Стеффена, а вот "горожане" нанесли еще несколько опасных ударов — преимущественно неточных. Уго Льорис был в постоянном напряжении, но за 45 минут совершил лишь один сейв.

Второй тайм начался с того, что Джовани Ло Чельсо дальним ударом проверил Стеффена на бдительность. "Шпорам" определенно удалось отодвинуть игру от своих ворот — "Сити" по-прежнему владел инициативой, но атаковал уже не столь грозно.

Хорошую возможность вырвать победу на 73-й минуте имел Рияд Махрез, пробивая с дистанции, но Льорис продемонстрировал все свое мастерство, вытянувшись в струну и отразив мяч.

И все-таки "горожане" воплотили свое значительное преимущество в гол. Кевин Де Брюйне выполнил подачу со штрафного, а Эмерик Лапорт переборол на втором этаже Муссу Сиссоко и пробил головой — 1:0.

Остаток матча прошел в непрерывных атаках "Сити". "Тоттенхэм" совсем расклеился после пропущенного гола и ничем не смог ответить.

"Сити" пришлось попотеть, чтобы взломать насыщенную оборону "Тоттенхэма", однако "горожане" все же были вознаграждены за свои старания. "Шпоры" самоотверженно оборонялись, но с атакой была настоящая беда, несмотря на возвращение Кейна.

"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм" — 1:0 (0:0)

Гол: Лапорт 82.

"Манчестер Сити": Штеффен, Уолкер, Диаш, Лапорт, Канселу, Фернандиньо (Родри 84), Гюндоган, Де Брюйне (Силва 87), Махрез, Фоден, Стерлинг.

"Тоттенхэм": Льорис, Орье (Бергвейн 90), Алдервейрелд, Дайер, Регилон, Хейбьерг (Алли 84), Уинкс, Ло Чельсо (Сиссоко 67), Моура (Бэйл 67), Сон, Кейн.

Предупреждения: Лапорт, Фернандиньо — Регилон.

Манчестер Сити


Метки Кубок Лиги, Манчестер Сити, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2021 20:25

Количество просмотров Просмотров: 2197

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Последние комментарии:




  1. alexomck 25.04.2021 21:16 # alexomck
    потрачено:)

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  2. skydreams 25.04.2021 21:16 # skydreams
    Рил тут здравые мысли есть, Кейн топчик нереальный, но Леви в Челси его не продаст, чисто из принципа( Вспомните историю с Модричем. А за Кейна и 100 лямов не жалко бы было...

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  3. mancityman 25.04.2021 21:15 # mancityman
    В гараже сегодня пьянка

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  4. opt1k 25.04.2021 21:15 # opt1k
    Ну ничего необычного. Тот же Шеффилд выпускай, парни и то интересней сыграли бы, чем петушки. Уныло все

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  5. kojan 25.04.2021 21:09 # kojan
    шумных соседей с трофеем

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  6. hammersmith 25.04.2021 21:00 # hammersmith
    Пздц, какое же петуххэм говно конкретное. Во время жузеппе моура уволили, который реально мог кубок зацепить и скорее всего зацепил бы.

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  7. cheech-mc 25.04.2021 20:59 # cheech-mc
    КИНГИ

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  8. mc-od 25.04.2021 20:56 # mc-od
    Для финала вполне добротный, плотный получился матч. Позитивчик, плюс трофейчик в копилочку КОРОЛЯМ! Кароч, все как я и предсказывал...

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO! Скриньте.))

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  9. jack-4poker 25.04.2021 20:55 # jack-4poker
    петунхэм даже кал поднять не смог, а вагину керимову выебли в жеппу армяне

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  10. j24081993 25.04.2021 20:55 # j24081993
    Ну а хули, это же Тоттенхэм. Вечно второй

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  11. m-ballack 25.04.2021 20:53 # m-ballack
    Пока Кейн плачет, а Леви сосет за увольнение Мавра, Маринка и Ко просто обязаны подсуетиться насчёт трансфера первого.

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  12. vals1702 25.04.2021 20:48 # vals1702
    Лапорт, который должен быть удален забил. Шейхи все могут !

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  13. sausage 25.04.2021 20:46 # sausage
    Переименуйте уже этот кубок в Этихад Кап и забейте на него. Ну а шпорам так и надо. Ладно Кейн, он не совсем здоров, а Сон чего? Мёртвый совсем. Короче, нахуй с пляжа, этот Тоттенхэм без Маура никому не интересен.

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  14. mancityman 25.04.2021 20:44 # mancityman
    Дерьмом ты не был, но и до вершин не добрался, как петунхэм!!!

    С Победой Братья!!!

    КОРОЛИ На Троне!!!

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  15. yamateh 25.04.2021 20:42 # yamateh
    Ожидаемый всос петушни.

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  16. cristean2 25.04.2021 20:40 # cristean2
    Повезло лысому шарлатану что в сперниках ТТХ а не Челси

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  17. mancityman 25.04.2021 20:37 # mancityman
    КОРОЛЕВСКИЙ напасик за победу)

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  18. reams 25.04.2021 20:32 # reams
    еще недолч заберут и получается покер оформят? неплохо

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  19. slash-lfc 25.04.2021 20:32 # slash-lfc
    Е6ать тут горят от мощи Тоттенхэма

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  20. wolfsmensch 25.04.2021 20:32 # wolfsmensch
    шпоры ссаный КАЛ выиграть не в состоянии уже 15 лет, ну какая им Суперлига? если только ФНЛ

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