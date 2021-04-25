"Манчестер Сити" завоевал Кубок Лиги
Единственный гол Эмерика Лапорта принес "Манчестер Сити" победу над "Тоттенхэмом" в финальном матче Кубка Лиги.
Самым важным событием в стане "горожан" стало возвращение в стартовый состав выздоровевшего Кевина Де Брюйне. Серхио Агуэро тоже поправился и начал матч в запасе. Зак Стеффен вышел на ворота.
С первых минут у "шпор" вышли Харри Уинкс и залечивший лодыжку Харри Кейн.
"Сити" начал матч в доминирующей манере, да так, что "Тоттенхэм" просто не мог поднять головы и был вынужден обороняться всей командой.
Первый голевой момент возник на 14-й минуте, когда Рахим Стерлинг расстреливал ворота с близкого расстояния, но в последний момент защитник заблокировал удар.
На 26-й минуте поразить ворота "шпор" намеревался Фил Фоден, но и его удар был заблокирован.
Забегая вперед, за весь первый тайм "Тоттенхэм" так ни разу и не потревожил Стеффена, а вот "горожане" нанесли еще несколько опасных ударов — преимущественно неточных. Уго Льорис был в постоянном напряжении, но за 45 минут совершил лишь один сейв.
Второй тайм начался с того, что Джовани Ло Чельсо дальним ударом проверил Стеффена на бдительность. "Шпорам" определенно удалось отодвинуть игру от своих ворот — "Сити" по-прежнему владел инициативой, но атаковал уже не столь грозно.
Хорошую возможность вырвать победу на 73-й минуте имел Рияд Махрез, пробивая с дистанции, но Льорис продемонстрировал все свое мастерство, вытянувшись в струну и отразив мяч.
И все-таки "горожане" воплотили свое значительное преимущество в гол. Кевин Де Брюйне выполнил подачу со штрафного, а Эмерик Лапорт переборол на втором этаже Муссу Сиссоко и пробил головой — 1:0.
Остаток матча прошел в непрерывных атаках "Сити". "Тоттенхэм" совсем расклеился после пропущенного гола и ничем не смог ответить.
"Сити" пришлось попотеть, чтобы взломать насыщенную оборону "Тоттенхэма", однако "горожане" все же были вознаграждены за свои старания. "Шпоры" самоотверженно оборонялись, но с атакой была настоящая беда, несмотря на возвращение Кейна.
"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм" — 1:0 (0:0)
Гол: Лапорт 82.
"Манчестер Сити": Штеффен, Уолкер, Диаш, Лапорт, Канселу, Фернандиньо (Родри 84), Гюндоган, Де Брюйне (Силва 87), Махрез, Фоден, Стерлинг.
"Тоттенхэм": Льорис, Орье (Бергвейн 90), Алдервейрелд, Дайер, Регилон, Хейбьерг (Алли 84), Уинкс, Ло Чельсо (Сиссоко 67), Моура (Бэйл 67), Сон, Кейн.
Предупреждения: Лапорт, Фернандиньо — Регилон.
25.04.2021 20:25
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Последние комментарии:
потрачено:)
(ответить)
Рил тут здравые мысли есть, Кейн топчик нереальный, но Леви в Челси его не продаст, чисто из принципа( Вспомните историю с Модричем. А за Кейна и 100 лямов не жалко бы было...
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В гараже сегодня пьянка
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Ну ничего необычного. Тот же Шеффилд выпускай, парни и то интересней сыграли бы, чем петушки. Уныло все
(ответить)
шумных соседей с трофеем
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Пздц, какое же петуххэм говно конкретное. Во время жузеппе моура уволили, который реально мог кубок зацепить и скорее всего зацепил бы.
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КИНГИ
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Для финала вполне добротный, плотный получился матч. Позитивчик, плюс трофейчик в копилочку КОРОЛЯМ! Кароч, все как я и предсказывал...
C'mon CITY! C'mon KPACUBO! Скриньте.))
(ответить)
петунхэм даже кал поднять не смог, а вагину керимову выебли в жеппу армяне
(ответить)
Ну а хули, это же Тоттенхэм. Вечно второй
(ответить)
Пока Кейн плачет, а Леви сосет за увольнение Мавра, Маринка и Ко просто обязаны подсуетиться насчёт трансфера первого.
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Лапорт, который должен быть удален забил. Шейхи все могут !
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Переименуйте уже этот кубок в Этихад Кап и забейте на него. Ну а шпорам так и надо. Ладно Кейн, он не совсем здоров, а Сон чего? Мёртвый совсем. Короче, нахуй с пляжа, этот Тоттенхэм без Маура никому не интересен.
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Дерьмом ты не был, но и до вершин не добрался, как петунхэм!!!
С Победой Братья!!!
КОРОЛИ На Троне!!!
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Ожидаемый всос петушни.
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Повезло лысому шарлатану что в сперниках ТТХ а не Челси
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КОРОЛЕВСКИЙ напасик за победу)
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еще недолч заберут и получается покер оформят? неплохо
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Е6ать тут горят от мощи Тоттенхэма
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шпоры ссаный КАЛ выиграть не в состоянии уже 15 лет, ну какая им Суперлига? если только ФНЛ
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