Сульшер не видит проблемы в том, что Магуайр назвал Фреда "идиотом"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не видит проблемы в том, что его капитан Харри Магуайр назвал своего партнера по команде Фреда "идиотом" во время матча против "Лидса".
Во время второго тайма воскресного матча Премьер-Лиги на "Элланд Роуд" у Магуайра и Фреда возникли некоторые разногласия, которые, как казалось, были связаны с выбором позиции во время игрового эпизода.
Как сообщает Goal, Харри произнес фразу "f*cking idiot" в адрес своего бразильского партнера, однако Сульшер даже рад, что его игроки подстегивают друг друга.
"В нашей группе каждый много требует друг от друга. У нас высокие стандарты — и на тренировках, и в матчах. Здесь недостаточно быть славным парнем".
"Мы требуем, чтобы каждый старался изо всех сил. Я очень горжусь тем, насколько сильно мы выглядели. У меня ни разу не было ощущения, что "Лидс" угрожает нашим воротам во втором тайме, но нам слегка не хватило искры, чтобы выиграть матч", — сообщил Сульшер.
25.04.2021 20:00
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Ни хуиа себе, в МЮ скоро начнут бить друг друга, и Сушилка скажет что не видит проблемы в этом. Ору)))
МЮ не хватало не искры как выразился Сушилка, а пенальти)))
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Назвал идиота идиотом, что тут такого.
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Fuking idiot united fc
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Это правда
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Аааа в МЮ подвысокими стандартами имеют в виду взаимные оскорбления?
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Помойка.
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