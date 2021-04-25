Сульшер не видит проблемы в том, что Магуайр назвал Фреда "идиотом"

Харри Магуайр и Фред Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не видит проблемы в том, что его капитан Харри Магуайр назвал своего партнера по команде Фреда "идиотом" во время матча против "Лидса".

Во время второго тайма воскресного матча Премьер-Лиги на "Элланд Роуд" у Магуайра и Фреда возникли некоторые разногласия, которые, как казалось, были связаны с выбором позиции во время игрового эпизода.

Как сообщает Goal, Харри произнес фразу "f*cking idiot" в адрес своего бразильского партнера, однако Сульшер даже рад, что его игроки подстегивают друг друга.

"В нашей группе каждый много требует друг от друга. У нас высокие стандарты — и на тренировках, и в матчах. Здесь недостаточно быть славным парнем".

"Мы требуем, чтобы каждый старался изо всех сил. Я очень горжусь тем, насколько сильно мы выглядели. У меня ни разу не было ощущения, что "Лидс" угрожает нашим воротам во втором тайме, но нам слегка не хватило искры, чтобы выиграть матч", — сообщил Сульшер.


Метки Лидс, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер, Фред

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2021 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1839

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  1. mansoor 25.04.2021 21:28 # mansoor
    Ни хуиа себе, в МЮ скоро начнут бить друг друга, и Сушилка скажет что не видит проблемы в этом. Ору)))
    МЮ не хватало не искры как выразился Сушилка, а пенальти)))

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  2. hammersmith 25.04.2021 20:56 # hammersmith
    Назвал идиота идиотом, что тут такого.

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  3. chr1s8rown 25.04.2021 20:35 # chr1s8rown
    Fuking idiot united fc

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  4. lfcynwa 25.04.2021 20:34 # lfcynwa
    Это правда

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  5. vyrentz 25.04.2021 20:22 # vyrentz
    Аааа в МЮ подвысокими стандартами имеют в виду взаимные оскорбления?

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  6. van-dijk 25.04.2021 20:09 # van-dijk
    Помойка.

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