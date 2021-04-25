Сульшер не видит проблемы в том, что Магуайр назвал Фреда "идиотом"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не видит проблемы в том, что его капитан Харри Магуайр назвал своего партнера по команде Фреда "идиотом" во время матча против "Лидса".

Во время второго тайма воскресного матча Премьер-Лиги на "Элланд Роуд" у Магуайра и Фреда возникли некоторые разногласия, которые, как казалось, были связаны с выбором позиции во время игрового эпизода.



Как сообщает Goal, Харри произнес фразу "f*cking idiot" в адрес своего бразильского партнера, однако Сульшер даже рад, что его игроки подстегивают друг друга.



"В нашей группе каждый много требует друг от друга. У нас высокие стандарты — и на тренировках, и в матчах. Здесь недостаточно быть славным парнем".



"Мы требуем, чтобы каждый старался изо всех сил. Я очень горжусь тем, насколько сильно мы выглядели. У меня ни разу не было ощущения, что "Лидс" угрожает нашим воротам во втором тайме, но нам слегка не хватило искры, чтобы выиграть матч", — сообщил Сульшер.