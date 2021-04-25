Сульшер объяснил невыразительную игру "Юнайтед" против "Лидса"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил невыразительную игру своей команды против "Лидса".

Ранее в этом сезоне "Юнайтед" победил "Лидс" со счетом 6:2, и от новой встречи команд болельщики ждали еще одной голевой феерии.



Однако воскресный матч Премьер-Лиги на "Элланд Роуд" оказался небогат на моменты и завершился 0:0. Сульшер чувствует, что его команда просто не позволила "Лидсу" играть агрессивно и высоко прессинговать.



"Это был хороший футбольный матч. Ты должен хорошо подготовиться к "Лидсу", чтобы заслужить право играть в свой футбол и доминировать. Думаю, мы это сделали. Мы победили 6:2 в прошлый раз, но владели мячом 40 процентов времени. Сегодня во втором тайме мы владели мячом 60 процентов времени. Благодаря свой превосходной физической форме "Лидс" может раскатывать другие команды, но мы показали, что наша физическая форма тоже в порядке. Два из трех больших моментов матча были созданы нами, и мы могли забить".



"Они используют персональную опеку и сегодня, возможно, прессинговали не так высоко, как обычно. Они играют таким образом, что обороняются против тебя за пределами своей штрафной площадки. У тебя почти не возникает свободного пространства. Все решается на маленьких клочках".



"Мы должны выиграть каждый свой матч, чтобы оказать давление на "Сити". После потери нами двух очков они почувствуют себя очень безопасно, но мы должны продолжать стараться. Впереди два полуфинальных матча и "Ливерпуль" между ними. Последняя неделя была сложной, но это обычное для концовки сезона. Мы должны стараться, потому что каждый матч имеет значение", — сообщил Сульшер BBC.