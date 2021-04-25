"Лидс" и "Юнайтед" сыграли без голов

Маркус Рэшфорд Забив восемь голов на двоих во встрече на "Олд Траффорд" ранее в этом сезоне, на сей раз "Лидс" и "Манчестер Юнайтед" не порадовали зрителей — 0:0.

Стартовый состав "белых" не изменился по сравнению 1:1 с "Ливерпулем".

В преддверии матча Лиги Европы против "Ромы" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер дал передышку Полю Погба, чье место в старте занял Даниэль Джеймс.

Первый тайм матча на "Элланд Роуд" оказался небогат на опасные моменты. Эффективность обеих команд впереди оставляла желать сильно лучшего.

Парочку неплохих моментов имел Маркус Рэшфорд — в самом начале и самом конце тайма, но в первом случае удар ему не удался, а во втором его выстрел со штрафного был парирован голкипером.

Второй тайм был едва ли не более унылым: полумоменты, неточные удары и почти полное отсутствие реальных шансов забить. Счет так и не был открыт.

"Лидс" определенно подтянул игру в обороне в последнее время, однако это повлияло на действия команды впереди. А вкупе с тем, что атакующие игроки "Юнайтед" решили устроить себе выходной, результат оказался уныл.

"Лидс" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Лидс, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2021 17:55

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  1. m-ballack 25.04.2021 18:22 # m-ballack
    Cum on your spurs!

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  2. mancityman 25.04.2021 18:16 # mancityman
    Пора резать петуха)

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  3. chelsea88 25.04.2021 18:15 # chelsea88
    Леол, Лидс только вышли в эйпиэл а уже выше никчёмного гейклуба в таблице.

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  4. anabanana94 25.04.2021 18:09 # anabanana94
    COME ON YOU SPURS

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  5. nemovista 25.04.2021 18:09 # nemovista
    Успокоились уже ребята, да и правильно, шансов отыграть отрыв у Сити уже не было.

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  6. sausage 25.04.2021 18:08 # sausage
    Всё-таки Леви - мудак, лишил футбол ещё одного топового тренерского противостояния в большом матче. Да чтоб жиды всрали сегодня не по детски.

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  7. brown-ale 25.04.2021 18:06 # brown-ale
    Вы не понимаете, это экономия сил перед избиением Ромы.

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  8. sausage 25.04.2021 18:03 # sausage
    А какие-то манки здесь тешили себя надеждой, что Сити посыпется от жёсткой концовки и МЮ сможет их догнать) Им самим сначала надо не посыпаться.

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  9. anabanana94 25.04.2021 18:03 # anabanana94
    Короче расклад такой, сегодня выигрывает Тоттенхэм, я в процессе напиваюсь в хламину и пишу COME ON YOU SPURS пока Миха меня не отправит в бан!

    COYS COYS COYS

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  10. bezviz 25.04.2021 18:02 # bezviz
    может еще удастся перегнать мю и выкинуть их из 4-ки

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  11. ian 25.04.2021 18:01 # ian
    Этот Лидс в гостях в меньшинстве обыграл Сити, МЮ сыграли лучше

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  12. sisyazavr 25.04.2021 17:58 # sisyazavr
    Гц МС короли

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