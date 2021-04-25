"Лидс" и "Юнайтед" сыграли без голов

Забив восемь голов на двоих во встрече на "Олд Траффорд" ранее в этом сезоне, на сей раз "Лидс" и "Манчестер Юнайтед" не порадовали зрителей — 0:0.

Стартовый состав "белых" не изменился по сравнению 1:1 с "Ливерпулем".



В преддверии матча Лиги Европы против "Ромы" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер дал передышку Полю Погба, чье место в старте занял Даниэль Джеймс.



Первый тайм матча на "Элланд Роуд" оказался небогат на опасные моменты. Эффективность обеих команд впереди оставляла желать сильно лучшего.



Парочку неплохих моментов имел Маркус Рэшфорд — в самом начале и самом конце тайма, но в первом случае удар ему не удался, а во втором его выстрел со штрафного был парирован голкипером.



Второй тайм был едва ли не более унылым: полумоменты, неточные удары и почти полное отсутствие реальных шансов забить. Счет так и не был открыт.



"Лидс" определенно подтянул игру в обороне в последнее время, однако это повлияло на действия команды впереди. А вкупе с тем, что атакующие игроки "Юнайтед" решили устроить себе выходной, результат оказался уныл.



"Лидс" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче