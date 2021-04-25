"Лидс" и "Юнайтед" сыграли без голов
Забив восемь голов на двоих во встрече на "Олд Траффорд" ранее в этом сезоне, на сей раз "Лидс" и "Манчестер Юнайтед" не порадовали зрителей — 0:0.
Стартовый состав "белых" не изменился по сравнению 1:1 с "Ливерпулем".
В преддверии матча Лиги Европы против "Ромы" главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер дал передышку Полю Погба, чье место в старте занял Даниэль Джеймс.
Первый тайм матча на "Элланд Роуд" оказался небогат на опасные моменты. Эффективность обеих команд впереди оставляла желать сильно лучшего.
Парочку неплохих моментов имел Маркус Рэшфорд — в самом начале и самом конце тайма, но в первом случае удар ему не удался, а во втором его выстрел со штрафного был парирован голкипером.
Второй тайм был едва ли не более унылым: полумоменты, неточные удары и почти полное отсутствие реальных шансов забить. Счет так и не был открыт.
"Лидс" определенно подтянул игру в обороне в последнее время, однако это повлияло на действия команды впереди. А вкупе с тем, что атакующие игроки "Юнайтед" решили устроить себе выходной, результат оказался уныл.
"Лидс" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
25.04.2021 17:55
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Последние комментарии:
Cum on your spurs!
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Пора резать петуха)
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Леол, Лидс только вышли в эйпиэл а уже выше никчёмного гейклуба в таблице.
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COME ON YOU SPURS
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Успокоились уже ребята, да и правильно, шансов отыграть отрыв у Сити уже не было.
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Всё-таки Леви - мудак, лишил футбол ещё одного топового тренерского противостояния в большом матче. Да чтоб жиды всрали сегодня не по детски.
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Вы не понимаете, это экономия сил перед избиением Ромы.
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А какие-то манки здесь тешили себя надеждой, что Сити посыпется от жёсткой концовки и МЮ сможет их догнать) Им самим сначала надо не посыпаться.
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Короче расклад такой, сегодня выигрывает Тоттенхэм, я в процессе напиваюсь в хламину и пишу COME ON YOU SPURS пока Миха меня не отправит в бан!
COYS COYS COYS
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может еще удастся перегнать мю и выкинуть их из 4-ки
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Этот Лидс в гостях в меньшинстве обыграл Сити, МЮ сыграли лучше
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Гц МС короли
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