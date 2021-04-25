Чеферин сообщил, что наказание "большой шестерки" за Суперлигу будет самым мягким

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что наказание шести английских клубов будет самым мягким среди 12 основателей Европейской Суперлиги.

Представители "большой шестерки" Премьер-Лиги первыми объявили о выходе из Суперлиги на текущей неделе, причем это случилось спустя 48 часов после запуска проекта.



Чеферин видит в этом смягчающее обстоятельство, но предупреждает, что отвечать все равно придется каждому из 12 клубов.



"Каждый должен нести ответственность за свои поступки, и мы не можем притворяться, что ничего не случилось. Ты не можешь сделать нечто такое, что сделали эти клубы, и затем сказать: "Меня наказали, потому что каждый ненавидит меня". Они сами создали себе проблемы, а не кто-то другой. Они поступил плохо, и в ближайшие дни мы посмотрим, как нам быть".



"Но для меня очевидна разница между английскими клубами и остальными шестью. Английские клубы вышли из Суперлиги первыми, признав, что они совершили ошибку. Нужно иметь силу духа, чтобы сказать: "Я был не прав". Вообще, я делю эти 12 клубов на три группы: английская шестерка, которая вышла из проекта первой; другие три ("Атлетико", "Милан" и "Интер"), которые вышли позже; и оставшиеся ("Барселона", "Реал" и "Ювентус"), которые считают Землю плоской и считают, что Суперлига до сих пор существует. И между ними есть большая разница. Но каждому все равно придется ответить. Каким образом? Это мы еще посмотрим. Пока слишком рано говорить", — сообщил Чеферин Daily Mail.