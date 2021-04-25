Алдервейрелд сравнил Мейсона с Почеттино

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд признался, что временно исполняющий обязанности главного тренера Райан Мейсон напоминает ему Маурисио Почеттино.

29-летний Мейсон подхватил первую команду "шпор" после увольнения Жозе Моуриньо и уже в своем втором матче в этой роли столкнется с "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги.



Однако Алдервейрелд чувствует, что "Тоттенхэм" может положиться на своего бывшего полузащитника, чья футбольная философия формировалась под влиянием Почеттино.



"Каждый знает, что он играл у Почеттино, он перенял много идей от него, и все мы можем согласиться, что это очень хорошо".



"Я могу видеть, что они похожи. Похожи в том, как хотят тренироваться, как проводят занятия. Ты чувствуешь, что они очень похожи".



"Конечно, у него есть свое видение футбола и свои идеи, но мы можем заметить схожие черты".



"Кроме того, мы играли вместе с Райаном, так что мы знаем его. Мы очень уважаем его, и каждый согласен с тем, как он хочет играть в футбол", — цитирует Алдервейрелда Daily Mirror.