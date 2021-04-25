У Клоппа нет "волшебной формулы", чтобы наладить игру "Ливерпуля" впереди
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что у него нет "волшебной формулы", чтобы наладить игру свой команды возле чужих ворот.
Накануне "Ливерпуль" поплатился за то, что при уйме ударов не смог забить второй гол. "Красные" пропустили от "Ньюкасла" на исходе компенсированного времени и остались без победы — 1:1.
Подобная ситуация возникает далеко не в первый раз, особенно на "Энфилде". "Ливерпуль" словно стучится в закрытую дверь, а затем расплачивается за свои многочисленные промахи. Клопп лишь может пообещать, что его команда будет работать над этим.
"Мы очень критичны к себе, потому что мы — единственные, кто виноват в этом".
"Однако здесь нет волшебной формулы, когда можно сказать: "Если ты сделаешь это, все снова будет в норме". Нет, ты должен упорно трудится, и именно этим мы займемся".
"Сейчас мне нужно время, чтобы побыть разочарованным и злым, и когда это закончится, мы будем двигаться вперед, но с такого рода результатами ты далеко не продвинешься", — цитирует Клоппа Sky Sports.
25.04.2021 15:00
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Как это нет "волшебной формулы"? Клоппу стоматологи запретили класть в свой рот мужские половые органы? На ротирование в судейской наложено вето?
P.S. А командную игру спереди он всегда налаживал исключительно своим задом, чтобы ВАР в пользу Ливерпула работал и судьи липовые пенальти ставили, благодаря Юргена за его грязную распростертую и податливую дырочку.
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Ждём авторитетного мнения сруманки!)
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