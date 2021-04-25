Анри: "Я не узнаю свой клуб"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри раскритиковал лондонский клуб за участие в проекте Европейской Суперлиги.

Как и абсолютное большинство фанатов, Анри был шокирован новостью о создании закрытого соревнования для избранных клубов Европы.



По мнению Тьерри, данным поступком владелец "Арсенала" Стэн Кроенке показал, что "канониры" — это всего лишь бизнес-проект для него.



"Я не узнаю свой клуб, а то, что едва произошло — имею ввиду их попытку присоединиться к закрытой лиге — не имеет смысла в моих глазах. Они управляют клубом словно компанией, а не футбольным клубом, и они выдали себя этой затеей с Суперлигой".



"Возможно, они не до конца понимают базовые футбольные ценности. Возможно, обещанные им деньги были чересчур большим соблазном. Как бы то ни было, они поступили неправильно. Очень неправильно".



"Я был по-настоящему шокирован, как и большинство людей, и не мог поверить в то, что происходит. Я никогда не говорил этого прежде, но события последних дней заставили меня осознать, что это клуб фанатов. Это ваш клуб, и я тоже фанат "Арсенала".



"Я горжусь тем, чего добились фанаты. Не только фанаты "Арсенала", но и все фанаты. То, как закончилась эта история, является победой для футбола", — сообщил Анри The Telegraph.