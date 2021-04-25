Анри: "Я не узнаю свой клуб"

Тьерри Анри Легенда "Арсенала" Тьерри Анри раскритиковал лондонский клуб за участие в проекте Европейской Суперлиги.

Как и абсолютное большинство фанатов, Анри был шокирован новостью о создании закрытого соревнования для избранных клубов Европы.

По мнению Тьерри, данным поступком владелец "Арсенала" Стэн Кроенке показал, что "канониры" — это всего лишь бизнес-проект для него.

"Я не узнаю свой клуб, а то, что едва произошло — имею ввиду их попытку присоединиться к закрытой лиге — не имеет смысла в моих глазах. Они управляют клубом словно компанией, а не футбольным клубом, и они выдали себя этой затеей с Суперлигой".

"Возможно, они не до конца понимают базовые футбольные ценности. Возможно, обещанные им деньги были чересчур большим соблазном. Как бы то ни было, они поступили неправильно. Очень неправильно".

"Я был по-настоящему шокирован, как и большинство людей, и не мог поверить в то, что происходит. Я никогда не говорил этого прежде, но события последних дней заставили меня осознать, что это клуб фанатов. Это ваш клуб, и я тоже фанат "Арсенала".

"Я горжусь тем, чего добились фанаты. Не только фанаты "Арсенала", но и все фанаты. То, как закончилась эта история, является победой для футбола", — сообщил Анри The Telegraph.


Метки Анри, Арсенал

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2021 14:00

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  1. chelsiukpro 25.04.2021 15:24 # chelsiukpro
    В чём заключается его комент? Долберь....Клуб и так болтается в середине таблицы... ЛЧ и ЛЕ не светит... как не кстате должен говорит обратное что СУПЕР ЛИГА идеальна для Арса! Куй знает мне как то пох где твоя команда будет играть в Европе в ЛЧ или Супер Лиге... главное везде боришься за высокие места и за кубоки!

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  2. m-ballack 25.04.2021 14:32 # m-ballack
    был шокирован новостью о создании закрытого соревнования для избранных клубов Европы

    Источник: http://fapl.ru/posts/85508/?c=1

    А СМИ в Англии работают по заветам дядюшки Геббельса. Такая низкосортная пропаганда, но фанаты ногомяча схавают.

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  3. mancunia-planet 25.04.2021 14:30 # mancunia-planet
    Анри, вы не джентльмен (с)

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  4. jirrort 25.04.2021 14:16 # jirrort
    Всем пох на эту тень Дрогба!

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  5. asnural 25.04.2021 14:09 # asnural
    Какой свой клуб? Он че хозяин ?

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  6. warham 25.04.2021 14:03 # warham
    Великий. А ведь сейчас верни его года, то карал бы всех в СуперЛиге.

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