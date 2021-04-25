Анри: "Я не узнаю свой клуб"
Легенда "Арсенала" Тьерри Анри раскритиковал лондонский клуб за участие в проекте Европейской Суперлиги.
Как и абсолютное большинство фанатов, Анри был шокирован новостью о создании закрытого соревнования для избранных клубов Европы.
По мнению Тьерри, данным поступком владелец "Арсенала" Стэн Кроенке показал, что "канониры" — это всего лишь бизнес-проект для него.
"Я не узнаю свой клуб, а то, что едва произошло — имею ввиду их попытку присоединиться к закрытой лиге — не имеет смысла в моих глазах. Они управляют клубом словно компанией, а не футбольным клубом, и они выдали себя этой затеей с Суперлигой".
"Возможно, они не до конца понимают базовые футбольные ценности. Возможно, обещанные им деньги были чересчур большим соблазном. Как бы то ни было, они поступили неправильно. Очень неправильно".
"Я был по-настоящему шокирован, как и большинство людей, и не мог поверить в то, что происходит. Я никогда не говорил этого прежде, но события последних дней заставили меня осознать, что это клуб фанатов. Это ваш клуб, и я тоже фанат "Арсенала".
"Я горжусь тем, чего добились фанаты. Не только фанаты "Арсенала", но и все фанаты. То, как закончилась эта история, является победой для футбола", — сообщил Анри The Telegraph.
25.04.2021 14:00
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В чём заключается его комент? Долберь....Клуб и так болтается в середине таблицы... ЛЧ и ЛЕ не светит... как не кстате должен говорит обратное что СУПЕР ЛИГА идеальна для Арса! Куй знает мне как то пох где твоя команда будет играть в Европе в ЛЧ или Супер Лиге... главное везде боришься за высокие места и за кубоки!
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был шокирован новостью о создании закрытого соревнования для избранных клубов Европы
Источник: http://fapl.ru/posts/85508/?c=1
А СМИ в Англии работают по заветам дядюшки Геббельса. Такая низкосортная пропаганда, но фанаты ногомяча схавают.
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Анри, вы не джентльмен (с)
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Всем пох на эту тень Дрогба!
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Какой свой клуб? Он че хозяин ?
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Великий. А ведь сейчас верни его года, то карал бы всех в СуперЛиге.
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