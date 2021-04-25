Анонс финала Кубка Лиги
Предлагаем вашему вниманию анонс финального матча Кубка Лиги между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".
Проиграв "Челси" в прошлый уикенд, "Сити" вылетел из Кубка Англии и утратил шансы на покер, однако у "горожан" еще предостаточно возможностей сделать этот сезон успешным.
"Сити" по праву может считать Кубок Лиги своим турниром. Подопечные Хосепа Гвардиолы неизменно выигрывали этот трофей в каждом из трех предыдущих сезонов.
А вот для "Тоттенхэма", возглавляемого Райаном Мейсоном, это возможность завоевать свой первый с 2008 года трофей.
Противостояние Мейсона и Гвардиолы — этот как Давид против Голиафа. Хосеп выиграл 13 из своих 14 последних финалов, тогда как Райан и вовсе проводит всего лишь свой второй матч в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера.
- "Сити" может выиграть Кубок Лиги в восьмой раз, что стало бы повторением рекорда "Ливерпуля".
- "Сити" может стать всего лишь второй командой, сумевшей выиграть Кубок Лиги четыре раза подряд (после "Ливерпуля, 1981-1984).
- Это будет третий финал Кубка Лиги для "Тоттенхэма" с момента победы 2:1 над "Челси" в 2008 году при Хуанде Рамосе.
- "Тоттенхэм" и "Сити" прежде только однажды встречались в финале кубкового соревнования — в 1981 году, когда "шпоры" одолели "горожан" в переигровке и завоевали Кубок Англии.
- "Тоттенхэм" выиграл все три предыдущих встречи с "Сити" в Кубке Лиги (сезоны 1992/93, 2003/04, 2007/08).
- Играя на "Уэмбли" как на нейтральной арене, "Тотенхэм" проиграл все пять последних матчей и в каждом пропускал минимум два гола. А когда "Уэмбли" был домом для "шпор", они дважды уступили здесь "Сити".
- Серхио Агуэро забивал в финалах Кубка Лиги 2018 и 2020 годов. Последним игроком, которому удавалось отличиться в трех финалах этого соревнования, был экс-нападающий "Челси" Дидье Дрогба.
Из лазарета "Сити" возвращаются Кевин Де Брюйне и Серхио Агуэро. Джон Стоунс дисквалифицирован, потому что был удален против "Астон Виллы" посреди недели.
"Тоттенхэм" надеется, что нападающий Харри Кейн успеет залечить свою лодыжку вовремя. А вот Бен Дэвис точно не вернется. Джо Родон заигран в Кубке Лиги за другую команду.
Кубок Лиги. Финал
"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм"
Лондон. Стадион "Уэмбли". 18:30 Онлайн-трансляция
25.04.2021 13:00
Просмотров: 711
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
На месте Пепа можно было бы на этот матч отдать пост помощнику и сказать выпускай свой Дубль-2, а самому пойти отдыхать... Но нет же сука будет лично стоять на бровке и игроков основы будет гонять.
(ответить)
Вернер - дно и слабый игрок по версии тупых колбасников:
11 голов 9 ассистов + 7 заработанных пенок во всех турнирах
диогу жмота лучший трансфер лузерпуков в истории клуба:
12 голов 1 гп
дерьмино - 6 голов 7 гп
чмоне - претендент на ЗМ по версии тупых колбасников и игрок за 100 млн:
13 голов 6 гп
и они на полном серьезе верят что мбаппе захочет играть с этими инвалидными днищами?
(ответить)
даже вторым составом Сити должны ушатать петушню
(ответить)
КОРОЛИ На Троне!!!
(ответить)
Шпоры брали последний свой кубок аж в 2008 году, и то это КАЛ.
(ответить)
Пеп должен выставить более менее нормальный состав, а не как с пенисами в кубке АНглии, Штефены и торресы.
(ответить)
0 ФИНАЛОВ
(ответить)
по идее полурезервный состав Сити должен раскатывать то , что оставил цыган после себя. хотя логичнее было бы принести в жертву 1 матч апл с таким то разрывом в таблице, и выпустить сегодня более менее оптимальный сквад.ю забрав первый кубок в сезоне.
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий