Анонс финала Кубка Лиги

Кубок Лиги Предлагаем вашему вниманию анонс финального матча Кубка Лиги между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".

Проиграв "Челси" в прошлый уикенд, "Сити" вылетел из Кубка Англии и утратил шансы на покер, однако у "горожан" еще предостаточно возможностей сделать этот сезон успешным.

"Сити" по праву может считать Кубок Лиги своим турниром. Подопечные Хосепа Гвардиолы неизменно выигрывали этот трофей в каждом из трех предыдущих сезонов.

А вот для "Тоттенхэма", возглавляемого Райаном Мейсоном, это возможность завоевать свой первый с 2008 года трофей.

Противостояние Мейсона и Гвардиолы — этот как Давид против Голиафа. Хосеп выиграл 13 из своих 14 последних финалов, тогда как Райан и вовсе проводит всего лишь свой второй матч в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера.

- "Сити" может выиграть Кубок Лиги в восьмой раз, что стало бы повторением рекорда "Ливерпуля".

- "Сити" может стать всего лишь второй командой, сумевшей выиграть Кубок Лиги четыре раза подряд (после "Ливерпуля, 1981-1984).

- Это будет третий финал Кубка Лиги для "Тоттенхэма" с момента победы 2:1 над "Челси" в 2008 году при Хуанде Рамосе.

- "Тоттенхэм" и "Сити" прежде только однажды встречались в финале кубкового соревнования — в 1981 году, когда "шпоры" одолели "горожан" в переигровке и завоевали Кубок Англии.

- "Тоттенхэм" выиграл все три предыдущих встречи с "Сити" в Кубке Лиги (сезоны 1992/93, 2003/04, 2007/08).

- Играя на "Уэмбли" как на нейтральной арене, "Тотенхэм" проиграл все пять последних матчей и в каждом пропускал минимум два гола. А когда "Уэмбли" был домом для "шпор", они дважды уступили здесь "Сити".

- Серхио Агуэро забивал в финалах Кубка Лиги 2018 и 2020 годов. Последним игроком, которому удавалось отличиться в трех финалах этого соревнования, был экс-нападающий "Челси" Дидье Дрогба.

Из лазарета "Сити" возвращаются Кевин Де Брюйне и Серхио Агуэро. Джон Стоунс дисквалифицирован, потому что был удален против "Астон Виллы" посреди недели.

"Тоттенхэм" надеется, что нападающий Харри Кейн успеет залечить свою лодыжку вовремя. А вот Бен Дэвис точно не вернется. Джо Родон заигран в Кубке Лиги за другую команду.

Кубок Лиги. Финал
"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм"
Лондон. Стадион "Уэмбли". 18:30 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Кубок Лиги, Манчестер Сити, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 711

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. scouser2005 25.04.2021 13:36 # scouser2005
    На месте Пепа можно было бы на этот матч отдать пост помощнику и сказать выпускай свой Дубль-2, а самому пойти отдыхать... Но нет же сука будет лично стоять на бровке и игроков основы будет гонять.

    (ответить)

  2. bezviz 25.04.2021 13:35 # bezviz
    Вернер - дно и слабый игрок по версии тупых колбасников:

    11 голов 9 ассистов + 7 заработанных пенок во всех турнирах

    диогу жмота лучший трансфер лузерпуков в истории клуба:

    12 голов 1 гп

    дерьмино - 6 голов 7 гп

    чмоне - претендент на ЗМ по версии тупых колбасников и игрок за 100 млн:

    13 голов 6 гп

    и они на полном серьезе верят что мбаппе захочет играть с этими инвалидными днищами?

    (ответить)

  3. reams 25.04.2021 13:34 # reams
    даже вторым составом Сити должны ушатать петушню

    (ответить)

  4. mancityman 25.04.2021 13:14 # mancityman
    КОРОЛИ На Троне!!!

    (ответить)

  5. danny949494 25.04.2021 13:11 # danny949494
    Шпоры брали последний свой кубок аж в 2008 году, и то это КАЛ.

    (ответить)

  6. cheburek-from-kz 25.04.2021 13:09 # cheburek-from-kz
    Пеп должен выставить более менее нормальный состав, а не как с пенисами в кубке АНглии, Штефены и торресы.

    (ответить)

  7. mafia 25.04.2021 13:04 # mafia
    0 ФИНАЛОВ

    (ответить)

  8. raka-eve 25.04.2021 13:03 # raka-eve
    по идее полурезервный состав Сити должен раскатывать то , что оставил цыган после себя. хотя логичнее было бы принести в жертву 1 матч апл с таким то разрывом в таблице, и выпустить сегодня более менее оптимальный сквад.ю забрав первый кубок в сезоне.

    (ответить)

  9. griezmann 25.04.2021 13:01 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: