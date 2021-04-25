Анонс финала Кубка Лиги

Предлагаем вашему вниманию анонс финального матча Кубка Лиги между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм".

Проиграв "Челси" в прошлый уикенд, "Сити" вылетел из Кубка Англии и утратил шансы на покер, однако у "горожан" еще предостаточно возможностей сделать этот сезон успешным.



"Сити" по праву может считать Кубок Лиги своим турниром. Подопечные Хосепа Гвардиолы неизменно выигрывали этот трофей в каждом из трех предыдущих сезонов.



А вот для "Тоттенхэма", возглавляемого Райаном Мейсоном, это возможность завоевать свой первый с 2008 года трофей.



Противостояние Мейсона и Гвардиолы — этот как Давид против Голиафа. Хосеп выиграл 13 из своих 14 последних финалов, тогда как Райан и вовсе проводит всего лишь свой второй матч в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера.



- "Сити" может выиграть Кубок Лиги в восьмой раз, что стало бы повторением рекорда "Ливерпуля".



- "Сити" может стать всего лишь второй командой, сумевшей выиграть Кубок Лиги четыре раза подряд (после "Ливерпуля, 1981-1984).



- Это будет третий финал Кубка Лиги для "Тоттенхэма" с момента победы 2:1 над "Челси" в 2008 году при Хуанде Рамосе.



- "Тоттенхэм" и "Сити" прежде только однажды встречались в финале кубкового соревнования — в 1981 году, когда "шпоры" одолели "горожан" в переигровке и завоевали Кубок Англии.



- "Тоттенхэм" выиграл все три предыдущих встречи с "Сити" в Кубке Лиги (сезоны 1992/93, 2003/04, 2007/08).



- Играя на "Уэмбли" как на нейтральной арене, "Тотенхэм" проиграл все пять последних матчей и в каждом пропускал минимум два гола. А когда "Уэмбли" был домом для "шпор", они дважды уступили здесь "Сити".



- Серхио Агуэро забивал в финалах Кубка Лиги 2018 и 2020 годов. Последним игроком, которому удавалось отличиться в трех финалах этого соревнования, был экс-нападающий "Челси" Дидье Дрогба.



Из лазарета "Сити" возвращаются Кевин Де Брюйне и Серхио Агуэро. Джон Стоунс дисквалифицирован, потому что был удален против "Астон Виллы" посреди недели.



"Тоттенхэм" надеется, что нападающий Харри Кейн успеет залечить свою лодыжку вовремя. А вот Бен Дэвис точно не вернется. Джо Родон заигран в Кубке Лиги за другую команду.



Кубок Лиги. Финал

"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм"

Лондон. Стадион "Уэмбли". 18:30 Онлайн-трансляция