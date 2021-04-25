Гиггза могут посадить в тюрьму на пять лет

Легенде "Манчестер Юнайтед" Райану Гиггзу грозит до пяти лет тюремного заключения.

Ранее на текущей неделе Гиггзу были предъявлены обвинения по трем инцидентам, включая избиение двух женщин. 28 апреля Райан должен будет предстать перед судом.



Над Гиггзом нависла реальная угроза провести несколько следующих лет за решеткой. Пять лет тюрьмы — максимальный срок, предусматриваемый теми преступлениями, в которых обвиняется Райан.



47-летний Гиггз остается главным тренером сборной Уэльса, но с ноября отстранен от исполнения своих обязанностей, и на Евро-2020 национальная команда тоже отправится без Райана.



Как сообщает The Sun, Гиггз не теряет время даром и нашел себе новую подружку. Последние месяцы Райан встречается с 33-летней Сарой Чарльз, моделью нижнего белья.