Гиггза могут посадить в тюрьму на пять лет

Райан Гиггз Легенде "Манчестер Юнайтед" Райану Гиггзу грозит до пяти лет тюремного заключения.

Ранее на текущей неделе Гиггзу были предъявлены обвинения по трем инцидентам, включая избиение двух женщин. 28 апреля Райан должен будет предстать перед судом.

Над Гиггзом нависла реальная угроза провести несколько следующих лет за решеткой. Пять лет тюрьмы — максимальный срок, предусматриваемый теми преступлениями, в которых обвиняется Райан.

47-летний Гиггз остается главным тренером сборной Уэльса, но с ноября отстранен от исполнения своих обязанностей, и на Евро-2020 национальная команда тоже отправится без Райана.

Как сообщает The Sun, Гиггз не теряет время даром и нашел себе новую подружку. Последние месяцы Райан встречается с 33-летней Сарой Чарльз, моделью нижнего белья.


Метки Гиггз, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2021 12:00

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  1. scholes18 25.04.2021 12:07 # scholes18
    для такого сайта заголовок должен быть таким "Гиггза могут посадить на бутылку на пять лет".

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  2. barstreetboy 25.04.2021 12:04 # barstreetboy
    Кого опять нашампурил этот старый?

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  3. j-silver 25.04.2021 12:04 # j-silver
    Скам он и есть скам, че еще от него ждать
    Посадите его, не цацкайтесь с ним, наплюйте ему в ротПользователь получил предупреждение

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