Сульшер намекает, что Кавани уйдет

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что нападающий Эдинсон Кавани всерьез помышляет о возвращении в Южную Америку.

Кавани забил уже 10 голов за "Юнайтед" в этом сезоне, однако английский футбол и местный климат пришлись Эдинсону не по нраву.



34-летнего уругвайца связывают с переходом в "Боку Хуниорс", и Сульшер понимает, откуда у его подопечного такое желание.



"В ситуации с Эдинсоном все по-прежнему, он на 100 процентов пока не определился со своим будущим".



"Он не говорил мне, что хочет уйти, но я очень хорошо понимаю, что он может захотеть вернуться в Южную Америку после столь сложного года, и если таково его решение, я отнесусь с пониманием".



"Он знает мое мнение. Он знает, что я был бы счастлив увидеть его играющим перед фанатами "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд".



"В следующем году фанаты могут вернуться, и важно, чтобы он не думал о посторонних вещах, когда будет принимать решение. Он хочет успешно завершить сезон, и это может склонить его к тому, чтобы остаться. Он знает, что я люблю работать с ним и что парни рады такому партнеру по команде".



"Важно, чтобы мы дали ему как можно больше времени на принятие решение. Думаю, из-за всей этой пандемии и ситуации в стране ему было особенно сложно, ведь он не говорит на местном языке и не может видеться с друзьями", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.