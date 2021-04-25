Чеферин: "Меньше матчей в Лиге Чемпионов — ниже доходы клубов"
Президент УЕФА Александер Чеферин предупредил, что уменьшение количества матчей в Лиге Чемпионов будет означать снижение доходов клубов.
На текущей неделе не только развалился проект Европейской Суперлиги, но и УЕФА объявил, что с 2024 года количество участников Лиги Чемпионов вырастет с 32 до 36, и каждая команда сыграет минимум 10 матчей, а не шесть, как сейчас.
Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола и Илкай Гюндоган оказались в числе людей, которые выступили с критикой нового формата Лиги Чемпионов, однако Чеферин готов объяснить, почему УЕФА собирается увеличить количество матчей.
"Некоторые тренеры и игроки говорят, что матчей слишком много. Мы всегда можем сделать меньше матчей, но зарплатам игроков и тренеров придется подстроиться. Ты не можешь генерировать меньше продукта и постоянно зарабатывать больше".
"Я читал людей, которые говорили: "Мы не хотим, чтобы было больше матчей". Меня это устроит. Правда, устроит. Если Лига Чемпионов останется в своем нынешнем виде, она по-прежнему будет лучшим соревнованием в мире".
"Наша реформа обусловлена тем, что клубам нужна помощь в преодолении финансового кризиса. Мы можем продолжать в том же духе, но тогда клубы будут банкротиться. И кому это больше всего навредит? Их фанатам".
"Я пониманию мнения людей, но я спрашиваю их: "А что предлагаете вы?" Мы верим, что реформы обеспечат выгоду каждому".
"Однако мы дали четко понять, что это не высечено в камне, и если у людей есть идеи получше, как обезопасить будущее футбола и клубов, я выслушаю".
"Мы можем реализовать все, что угодно, но мы должны согласовать это с настоящим футбольным сообществом, с Ассоциацией европейских клубов и с лигами. УЕФА распределяет почти 90 процентов своих доходов между федерациями и клубам. Если говорить о клубном футболе, то УЕФА забирает только 6.5 себе — 93.5 процентов достается клубам".
"И если мы хотим помочь клубам в столь сложной финансовой ситуации, мы должны зарабатывать больше. Чтобы зарабатывать больше, система должна давать больше продукта. Мы всегда были готовы к диалогу, но проблема в том, что отдельные договаривавшиеся с нами клубы тайно строили планы насчет Суперлиги".
"Вчера я узнал, что они планировали Суперлигу три года, и это невероятно. Три года, и параллельно вы договариваетесь с УЕФА!" — сообщил Чеферин Daily Mail.
25.04.2021 10:00
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Ну так пусть хуярят тоже по 38 матчей в групповом этапе из 20 команд, а хули нет. Больше денег.
Пидарас лицемерный.
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Чеферин - это главный переживала))))
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Кто этот пидор вообще такой? Почему какое-то блять УЕФА считает, что оно важнее команд, игроков, болельщиков и самого футбола? УЕФА упоминается в каком-то священном писании? Так предписано Богами?
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Чушкарин про свою зп язык в задницу засунул
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Конечно... а немного уменьшить свой буджет УЕФА слабо? В Европе уже давно пошло на то что владельцы фирм больше стали платить деньги работникам вкладывая в профисионалов тем самым уменьшая свою прибыль. Таже система с ЛЧ не хотят больше платить СУПЕР КЛУБАМ тем самым заставляя создавать СУПЕР ЛИГУ! А можно было бы сделать для клубов по райтингу которые часто играют от 1/4 до финала
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