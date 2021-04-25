Чеферин: "Меньше матчей в Лиге Чемпионов — ниже доходы клубов"

Президент УЕФА Александер Чеферин предупредил, что уменьшение количества матчей в Лиге Чемпионов будет означать снижение доходов клубов.

На текущей неделе не только развалился проект Европейской Суперлиги, но и УЕФА объявил, что с 2024 года количество участников Лиги Чемпионов вырастет с 32 до 36, и каждая команда сыграет минимум 10 матчей, а не шесть, как сейчас.



Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола и Илкай Гюндоган оказались в числе людей, которые выступили с критикой нового формата Лиги Чемпионов, однако Чеферин готов объяснить, почему УЕФА собирается увеличить количество матчей.



"Некоторые тренеры и игроки говорят, что матчей слишком много. Мы всегда можем сделать меньше матчей, но зарплатам игроков и тренеров придется подстроиться. Ты не можешь генерировать меньше продукта и постоянно зарабатывать больше".



"Я читал людей, которые говорили: "Мы не хотим, чтобы было больше матчей". Меня это устроит. Правда, устроит. Если Лига Чемпионов останется в своем нынешнем виде, она по-прежнему будет лучшим соревнованием в мире".



"Наша реформа обусловлена тем, что клубам нужна помощь в преодолении финансового кризиса. Мы можем продолжать в том же духе, но тогда клубы будут банкротиться. И кому это больше всего навредит? Их фанатам".



"Я пониманию мнения людей, но я спрашиваю их: "А что предлагаете вы?" Мы верим, что реформы обеспечат выгоду каждому".



"Однако мы дали четко понять, что это не высечено в камне, и если у людей есть идеи получше, как обезопасить будущее футбола и клубов, я выслушаю".



"Мы можем реализовать все, что угодно, но мы должны согласовать это с настоящим футбольным сообществом, с Ассоциацией европейских клубов и с лигами. УЕФА распределяет почти 90 процентов своих доходов между федерациями и клубам. Если говорить о клубном футболе, то УЕФА забирает только 6.5 себе — 93.5 процентов достается клубам".



"И если мы хотим помочь клубам в столь сложной финансовой ситуации, мы должны зарабатывать больше. Чтобы зарабатывать больше, система должна давать больше продукта. Мы всегда были готовы к диалогу, но проблема в том, что отдельные договаривавшиеся с нами клубы тайно строили планы насчет Суперлиги".



"Вчера я узнал, что они планировали Суперлигу три года, и это невероятно. Три года, и параллельно вы договариваетесь с УЕФА!" — сообщил Чеферин Daily Mail.