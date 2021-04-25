Эк собирается сделать предложение о покупке "Арсенала"

Сооснователь и гендиректор Spotify Даниэль Эк всерьез собирается сделать предложение о покупке "Арсенала".

Напомним, Эк обозначил свой интерес к приобретению "Арсенала" у Стэна Кроенке после провала проекта Европейской Суперлиги.



Изданию The Telegraph удалось выяснить, что нашумевший твит Даниэля — это не пустые слова. 38-летний швед действительно готов сесть за стол переговоров и, в конечном счете, выдвинуть предложение о покупке клуба, который он поддерживает с детства.



Личное состояние Эка оценивается Forbes в 3.4 млрд. фунтов, а значит для столь затратной покупки ему потребовалась бы финансовая поддержка консорциума или партнера, но при связях Даниэля в Кремниевой долине с этим не возникнет проблем.



Что касается Кроенке, то его ждут новые и более масштабные акции протеста со стороны фанатов, особенно когда болельщикам разрешат вернуться на трибуны.