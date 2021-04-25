Глэйзеры готовы продать "Юнайтед" за 4 миллиарда фунтов

Глэйзеры Семейство Глэйзеров готово покинуть "Манчестер Юнайтед", если взамен получит 4 миллиарда фунтов.

Владельцы "Юнайтед" были одними из ключевых инициаторов создания Европейской Суперлиги — неслучайно Аврам Глэйзер был назван вице-президентом проекта.

Скандал с Суперлигой послужил поводом к многочисленной акции протеста, что устроили фанаты "красных дьяволов" накануне близ "Олд Траффорд", требуя от Глэйзеров уйти.

Однако американцы не спешат избавляться от актива, который они купили в 2005 году за 790 млн. фунтов и с которого они исправно получают дивиденды, несмотря на огромный долг клуба.

Как утверждает Daily Mirror, ссылаясь на свои источники, только сумма в 4 млрд. фунтов заставит братьев Джоэла и Аврама Глэйзеров, которые фактически управляют "Юнайтед", продать клуб.

К слову, Глэйзеры были абсолютно уверены, что получили бы указанную сумму, если бы проект Суперлиги не провалился. Теперь найти столь щедрого инвестора будет сложнее.


Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2021 08:00

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  1. intellect 25.04.2021 09:05 # intellect
    Макгрегор келсе сігеді черттарды

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  2. sausage 25.04.2021 08:58 # sausage
    "Глэйзеры готовы продать "Юнайтед" за 4 миллиарда фунтов"

    "Однако американцы не спешат избавляться от актива, который они купили в 2005 году за 790 млн. фунтов и с которого они исправно получают дивиденды, несмотря на огромный долг клуба"

    Но если вдруг захотят, то продадут не дешевле 4 млрд.
    Ахуенная аналитика, учитывая, что буквально пару недель назад Форбс оценил клуб в 4.2 и только ленивый это не опубликовал.

    Хуй с ним с ФАПЛом и михой, но ведь на таких же принципах строится абсолютное большинство новостей, "инсайдов" и аналитики в сегодняшнем медиа-пространстве. Суть вещей и истина никому не нужна, даже самим читателям.

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  3. heyoung 25.04.2021 08:52 # heyoung
    Бен Салман делай грязь

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