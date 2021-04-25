"Глэйзеры готовы продать "Юнайтед" за 4 миллиарда фунтов"

Семейство Глэйзеров готово покинуть "Манчестер Юнайтед", если взамен получит 4 миллиарда фунтов.

Владельцы "Юнайтед" были одними из ключевых инициаторов создания Европейской Суперлиги — неслучайно Аврам Глэйзер был назван вице-президентом проекта.



Скандал с Суперлигой послужил поводом к многочисленной акции протеста, что устроили фанаты "красных дьяволов" накануне близ "Олд Траффорд", требуя от Глэйзеров уйти.



Однако американцы не спешат избавляться от актива, который они купили в 2005 году за 790 млн. фунтов и с которого они исправно получают дивиденды, несмотря на огромный долг клуба.



Как утверждает Daily Mirror, ссылаясь на свои источники, только сумма в 4 млрд. фунтов заставит братьев Джоэла и Аврама Глэйзеров, которые фактически управляют "Юнайтед", продать клуб.



К слову, Глэйзеры были абсолютно уверены, что получили бы указанную сумму, если бы проект Суперлиги не провалился. Теперь найти столь щедрого инвестора будет сложнее.