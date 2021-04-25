Глэйзеры готовы продать "Юнайтед" за 4 миллиарда фунтов
Семейство Глэйзеров готово покинуть "Манчестер Юнайтед", если взамен получит 4 миллиарда фунтов.
Владельцы "Юнайтед" были одними из ключевых инициаторов создания Европейской Суперлиги — неслучайно Аврам Глэйзер был назван вице-президентом проекта.
Скандал с Суперлигой послужил поводом к многочисленной акции протеста, что устроили фанаты "красных дьяволов" накануне близ "Олд Траффорд", требуя от Глэйзеров уйти.
Однако американцы не спешат избавляться от актива, который они купили в 2005 году за 790 млн. фунтов и с которого они исправно получают дивиденды, несмотря на огромный долг клуба.
Как утверждает Daily Mirror, ссылаясь на свои источники, только сумма в 4 млрд. фунтов заставит братьев Джоэла и Аврама Глэйзеров, которые фактически управляют "Юнайтед", продать клуб.
К слову, Глэйзеры были абсолютно уверены, что получили бы указанную сумму, если бы проект Суперлиги не провалился. Теперь найти столь щедрого инвестора будет сложнее.
25.04.2021 08:00
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"Глэйзеры готовы продать "Юнайтед" за 4 миллиарда фунтов"
"Однако американцы не спешат избавляться от актива, который они купили в 2005 году за 790 млн. фунтов и с которого они исправно получают дивиденды, несмотря на огромный долг клуба"
Но если вдруг захотят, то продадут не дешевле 4 млрд.
Ахуенная аналитика, учитывая, что буквально пару недель назад Форбс оценил клуб в 4.2 и только ленивый это не опубликовал.
Хуй с ним с ФАПЛом и михой, но ведь на таких же принципах строится абсолютное большинство новостей, "инсайдов" и аналитики в сегодняшнем медиа-пространстве. Суть вещей и истина никому не нужна, даже самим читателям.
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Бен Салман делай грязь
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