Английский футбол устроит бойкот социальным сетям

В следующий уикенд английский футбол устроит коллективный бойкот социальным сетям в знак борьбы против расизма в Интернете.

FA, Премьер-Лига, Футбольная Лига, а также прочие футбольные организации и, конечно, клубы отключат свои официальные аккаунты в фейсбуке, твиттере и инстаграме с 15 часов пятницы, 30 апреля, по 11:59 понедельника, 3 мая (по местному времени).



Как гласит совместное заявление, эта акция станет "ответом на продолжающиеся и регулярные оскорбления дискриминационного характера в адрес игроков и многих других, кто связан с футболом".



Этой акцией английский футбол покажет технологическим гигантам из Кремниевой долины, что те прикладывают недостаточно усилий для борьбы с расизмом на своих платформах.