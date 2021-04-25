33-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 25 апреля, тремя поединками продолжится 33-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — БЕРНЛИ 14:00 Онлайн-трансляция



Перед "Вулверхэмптоном" открыта возможность впервые в этом сезоне Премьер-Лиги оформить три победы подряд. А вот "Бернли" потерпел три поражения кряду, все три раза пропуская минимум дважды. "Волки" выиграли лишь одну из девяти последних встреч с "бордовыми" в рамках чемпионата.



Полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш все еще вне игры с COVID-19. Хонни, Марсал, Педру Нету и Рауль Хименес травмированы.



Нападающий "Бернли" Эшли Барнс уже возобновил тренировки, но играть пока не готов. Кевин Лонг и Робби Брэйди продолжают лечиться.



ЛИДС — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 16:00 Онлайн-трансляция



"Лидс" может развить свою беспроигрышную серию в Премьер-Лиге до шести матчей впервые с 2002 года. "Манчестер Юнайтед" оформил пять побед кряду в чемпионате — впервые с период декабрь 2018-январь 2019. Последний раз "белые" обыгрывали "красных дьяволов" в рамках Премьер-Лиге еще в сентябре 2002 (1:0).



Вингер "Лидса" Рафинья рискует не успеть вовремя залечить свое бедро. У Родриго мышечная травма, и Лиам Купер дисквалифицирован.



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд не тренировался посреди недели из-за проблем со стопой, но в воскресенье должен быть в порядке. Эрик Байи снова в строю, переболев коронавирусом.



АСТОН ВИЛЛА — ВЕСТ БРОМВИЧ 21:00



"Астон Вилла" по-прежнему выглядит ужасно без Джека Грилиша, проиграв три из четырех последних матчей в Премьер-Лиге. "Вест Бромвич" одержал только две победы в 16 выездных матчах этого чемпионата, а в четырех из пяти последних за пределами своего стадиона даже не забивал. "Дрозды" выиграли лишь четыре из 21 встречи с "вилланами" в рамках Премьер-Лиги.



Среди потерь "Виллы" значатся дисквалифицированный Мэтти Кэш и травмированные Грилиш, Морган Сансон, Трезеге. Уэсли может сыграть впервые за год с лишним.



Полузащитник "Вест Бромвича" Роберт Снодграсс все еще не может играть из-за проблем с спиной. У Бранислава Ивановича надрыв задней поверхности бедра.