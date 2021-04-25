Противостояние с ПСЖ важнее финала Кубка Лиги для Гвардиолы

Наставник "Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что противостояние с ПСЖ в полуфинале Лиги Чемпионов имеет приоритет для его команды относительно финала Кубка Лиги.

В воскресенье "Сити" сразится с "Тоттенхэмом" за трофей, однако во время матча на "Уэмбли" Гвардиола будет держать в уме предстоящий выезд в Париж в среду.



"Когда мы начинаем сезон, то к каждому матчу относимся серьезно, однако Премьер-Лига — важнее всего. Затем Европа, затем Кубок Англии, затем Кубок Лиги. Был бы приятно выиграть Кубок Лиги в четвертый раз, и мы будем играть на победу, но матчи с ПСЖ и "Пэлас" совсем на носу. Давайте посмотрим, что произойдет".



"Это сочетание противоречий, потому что с одной стороны мы должны выиграть финал, а с другой стороны один наш глаз на Лиге Чемпионов, один на "Кристал Пэлас".



"Обычно Кубок Лиги завершается в феврале, но в этом сезоне, к сожалению, не так, и нам приходится играть в этом соревновании в определяющий отрезок сезона", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.