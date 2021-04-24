Тухель: "Вернеру нужно продолжать забивать"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель дал совет Тимо Вернеру после победного гола немецкого нападающего в матче против "Вест Хэма".

Именно Вернер забил единственный гол в субботнем матче на Лондонском стадионе, что позволило "Челси" набрать три очка и укрепиться на четвертом месте в Премьер-Лиге.



Тимо отличился всего лишь во второй раз в Премьер-Лиге с ноября, и Тухель просит своего соотечественника не сбавлять обороты.



"Ему нужно продолжать забивать и войти в ритм. Он довольно часто участвует в наших голах, даже в последний матчах, собирая фолы в чужой штрафной или делая результативные передачи, как против "Манчестер Сити". Но ничто не помогает больше, чем решающий гол".



"Я очень рад за него, потому что он выглядел сильно с начала матча. Он очень хорошо передавал и держал мяч, опускаясь глубже с позиции 9-го номера. Он хорошо выбирал время для рывков между линий, и он поучаствовал во многих моментах и полумоментах".



"Поэтому было приятно, что он смог забить. Он определенно мог забить и второй. После промаха он слегка потерял уверенность в себе и слегка устал".



"Мы провели хороший матч, и я рад, потому что это важная победа", — цитирует Тухеля Football.London.