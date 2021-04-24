Тухель: "Вернеру нужно продолжать забивать"

Тимо Вернер Главный тренер "Челси" Томас Тухель дал совет Тимо Вернеру после победного гола немецкого нападающего в матче против "Вест Хэма".

Именно Вернер забил единственный гол в субботнем матче на Лондонском стадионе, что позволило "Челси" набрать три очка и укрепиться на четвертом месте в Премьер-Лиге.

Тимо отличился всего лишь во второй раз в Премьер-Лиге с ноября, и Тухель просит своего соотечественника не сбавлять обороты.

"Ему нужно продолжать забивать и войти в ритм. Он довольно часто участвует в наших голах, даже в последний матчах, собирая фолы в чужой штрафной или делая результативные передачи, как против "Манчестер Сити". Но ничто не помогает больше, чем решающий гол".

"Я очень рад за него, потому что он выглядел сильно с начала матча. Он очень хорошо передавал и держал мяч, опускаясь глубже с позиции 9-го номера. Он хорошо выбирал время для рывков между линий, и он поучаствовал во многих моментах и полумоментах".

"Поэтому было приятно, что он смог забить. Он определенно мог забить и второй. После промаха он слегка потерял уверенность в себе и слегка устал".

"Мы провели хороший матч, и я рад, потому что это важная победа", — цитирует Тухеля Football.London.


Метки Вернер, Вест Хэм, Премьер-Лига, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2021 23:00

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  1. jirrort 24.04.2021 23:32 # jirrort
    Тимофей верим

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  2. vyrentz 24.04.2021 23:24 # vyrentz
    Че-т спомнил свой класс 7-ой, когда смотрел матч Челси и думал, ну нахера же такой классный игрок как Дзола играет в таком гавне

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  3. vyrentz 24.04.2021 23:24 # vyrentz
    Ну все, пиздец, гол забил, теперь это новый Дзола и Дрогба в одном флаконе

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  4. hunter022 24.04.2021 23:21 # hunter022
    Скоро он будет реализовывать один момент из десяти

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  5. danny949494 24.04.2021 23:02 # danny949494
    Короче, надо дать чуваку ещё один сезон.

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