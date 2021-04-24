"Арсенал" может возобновить интерес к Брандту

Юлиан Брандт "Арсенал" задумывается о том, чтобы возобновить интерес к полузащитнику дортмундской "Боруссии" Юлиану Брандту.

Укрепление позиции плеймейкера является одним из приоритетов для "Арсенала" на летнее трансферное окно. Конечно, идеале "канониры" хотели бы сохранить Мартина Эдегора, взятого в аренду у "Реала" на вторую половину этого сезона.

Однако "Арсеналу" будет чрезвычайно сложно выкупить Эдегора или повторно его арендовать, особенно после того, как "канониры" вместе с другими английскими топ-клубами расстроили президента "Реала" Флорентино Переса, выйдя из проекта Европейской Суперлиги.

Как утверждает Bild, "Арсенал" будет готов обратиться к варианту с 24-летним Брандтом, если сохранить Эдегора не выйдет.

Лондонский клуб давно следит за Юлианом, у которого остается еще два года по контракту в Дортмунде и который оценивается в 22 миллиона фунтов.

Добавим, что в этом сезоне Бундеслиги Брандт сыграл 28 матчей за "Боруссию", забив два гола и отдав две результативные передачи.


Метки Арсенал, Боруссия, Брандт

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2021 22:00

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  1. atstoy 24.04.2021 22:19 # atstoy
    Просто лучший плеймекер Брандт,мда....Вот поэтому анониры и 9 месте

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