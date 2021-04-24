"Арсенал" может возобновить интерес к Брандту

"Арсенал" задумывается о том, чтобы возобновить интерес к полузащитнику дортмундской "Боруссии" Юлиану Брандту.

Укрепление позиции плеймейкера является одним из приоритетов для "Арсенала" на летнее трансферное окно. Конечно, идеале "канониры" хотели бы сохранить Мартина Эдегора, взятого в аренду у "Реала" на вторую половину этого сезона.



Однако "Арсеналу" будет чрезвычайно сложно выкупить Эдегора или повторно его арендовать, особенно после того, как "канониры" вместе с другими английскими топ-клубами расстроили президента "Реала" Флорентино Переса, выйдя из проекта Европейской Суперлиги.



Как утверждает Bild, "Арсенал" будет готов обратиться к варианту с 24-летним Брандтом, если сохранить Эдегора не выйдет.



Лондонский клуб давно следит за Юлианом, у которого остается еще два года по контракту в Дортмунде и который оценивается в 22 миллиона фунтов.



Добавим, что в этом сезоне Бундеслиги Брандт сыграл 28 матчей за "Боруссию", забив два гола и отдав две результативные передачи.