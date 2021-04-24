Вернер принес "Челси" победу над "Вест Хэмом"

Гол Тимо Вернера позволил "Челси" одержать победу 0:1 над "Вест Хэмом" и укрепиться на четвертом месте в Премьер-Лиге.

Дисквалифицированного Крейга Доусона в обороне "молотобойцев" заменил Фабиан Бальбуэна. Вместо Бена Дэвиса вышел Райан Фредерикс.



Главный тренер "синих" Томас Тухель поменял сразу шестерых игроков после 0:0 с "Брайтоном". Вернулись в команду Эдуар Менди, Тиаго Силва, Бен Чилуэлл, Сесар Аспиликуэта, Нголо Канте и Тимо Вернер.



В первом тайме "Челси" имел подавляющее преимущество по территории и владению мячом, нанес несколько ударов, но действительно опасных моментов не создавал.



"Вест Хэм" в атаке молчал — до 36-й минуты, когда Сесар Аспиликуэта прижатой рукой остановил летевший в ворота мяч после удара Томаша Соучека. Рефери и система VAR не решились назначить пенальти.



А на 43-й минуте "синие" открыли счет, проведя быструю атаку. Чилуэлл прострелил с левого фланга в центр штрафной площади, откуда Вернер пробил в касание — 0:1.



Вскоре после начала второго тайма голкипер "молотобойцев" Лукаш Фабиански отразил дальний удар Мейсона Маунта. На добивание спешил Вернер, но непостижимым образом промахнулся.



"Челси" по-прежнему контролировал игру и почти ничего не позволял сопернику. "Вест Хэм" огрызнулся лишь коварным, но неточным ударом Джесси Лингарда.



Надежды "молотобойцев" уйти от поражения были перечеркнуты на 81-й минуте, когда Бальбуэна, выбивая мяч, врезал шипами по ноге Чилуэлла, за что получил прямую красную карточку. "Синие" без проблем довели дело до победы.



"Челси" одержал важнейшую с турнирной точки зрения победу и повысил свои шансы финишировать в топ-4, а вот "Вест Хэм" теперь рискует быть настигнутым сразу несколькими командами.



"Вест Хэм" — "Челси". Отчет о матче