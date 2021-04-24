Вернер принес "Челси" победу над "Вест Хэмом"

Тимо Вернер Гол Тимо Вернера позволил "Челси" одержать победу 0:1 над "Вест Хэмом" и укрепиться на четвертом месте в Премьер-Лиге.

Дисквалифицированного Крейга Доусона в обороне "молотобойцев" заменил Фабиан Бальбуэна. Вместо Бена Дэвиса вышел Райан Фредерикс.

Главный тренер "синих" Томас Тухель поменял сразу шестерых игроков после 0:0 с "Брайтоном". Вернулись в команду Эдуар Менди, Тиаго Силва, Бен Чилуэлл, Сесар Аспиликуэта, Нголо Канте и Тимо Вернер.

В первом тайме "Челси" имел подавляющее преимущество по территории и владению мячом, нанес несколько ударов, но действительно опасных моментов не создавал.

"Вест Хэм" в атаке молчал — до 36-й минуты, когда Сесар Аспиликуэта прижатой рукой остановил летевший в ворота мяч после удара Томаша Соучека. Рефери и система VAR не решились назначить пенальти.

А на 43-й минуте "синие" открыли счет, проведя быструю атаку. Чилуэлл прострелил с левого фланга в центр штрафной площади, откуда Вернер пробил в касание — 0:1.

Вскоре после начала второго тайма голкипер "молотобойцев" Лукаш Фабиански отразил дальний удар Мейсона Маунта. На добивание спешил Вернер, но непостижимым образом промахнулся.

"Челси" по-прежнему контролировал игру и почти ничего не позволял сопернику. "Вест Хэм" огрызнулся лишь коварным, но неточным ударом Джесси Лингарда.

Надежды "молотобойцев" уйти от поражения были перечеркнуты на 81-й минуте, когда Бальбуэна, выбивая мяч, врезал шипами по ноге Чилуэлла, за что получил прямую красную карточку. "Синие" без проблем довели дело до победы.

"Челси" одержал важнейшую с турнирной точки зрения победу и повысил свои шансы финишировать в топ-4, а вот "Вест Хэм" теперь рискует быть настигнутым сразу несколькими командами.

"Вест Хэм" — "Челси". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2021 21:30

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Последние комментарии:




  1. dallaslp 24.04.2021 22:21 # dallaslp
    брайтон клоуны 4 ошибки подряд, когда мяч пропускали

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  2. hammersmith 24.04.2021 22:14 # hammersmith
    вернер - лучший нах падающий

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  3. selta 24.04.2021 22:04 # selta
    Вернер топ!
    Вперёд Челси! Долой Суперлигу!

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  4. wise-zola 24.04.2021 22:02 # wise-zola
    админ, меняй таблицу!

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  5. alexomck 24.04.2021 21:54 # alexomck
    красная чистая. счёт по игре. молотки поплыли.
    теперь осталось лисам поплыть, им в 4ке тож не место.

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  6. gucman 24.04.2021 21:50 # gucman
    трахнули своих сучек - вэст хем унитазайтед - дважды в сезоне. 9-ый дуплет в истории АПЛ. сученьки, такие сученьки)

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  7. sausage 24.04.2021 21:49 # sausage
    Пенсы выглядели лучше и целостней. Несмотря на отсутствие видимой агрессивности в атаке добились результата по делу. Но кк - очередной эпизод в подтверждение полнейшей деградации судебного корпуса ФА. ВАР им оказал медвежью услугу, судьи катастрофически быстро теряют квалификацию и способность принимать взвешенные решения.

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  8. geniusss 24.04.2021 21:46 # geniusss
    Свекровь говорит невестке: - Живем мы хорошо, не ругаемся, все у нас есть, вот только хата не побелена! - Мама, а краска есть? - Краска есть, да щетки нету! Невестка бежит к свекру, обрезает ему бороду, делает щетку и белит хату. Свекровь: - Вот хата у нас теперь побелена, а окна не покрашены! - Мама, а краска есть? - Да есть, но кисточки нету! Невестка бежит к свекру, обрезает ему усы, делает кисточку и красит окна. Возвращается с работы муж, видит на дереве своего отца и спрашивает: - Папа, что с тобой, почему ты на дереве сидишь? - Сынок, да бабы собрались блины печь, а я не знаю, есть ли у них яйца!

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  9. skydreams 24.04.2021 21:46 # skydreams
    Спасители футбола!!! Победка не изи, но и не трудная. Мейс, Рюди, Силва лучшие. А и Канте, ну тут и так понятно.

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  10. geniusss 24.04.2021 21:43 # geniusss
    в натуре ежже , сразу видно бальбуена спецом изменил траекторию своей стопы, так и ещё взгляд его был на икре Чилвела, это надо очень сильно постараться не смотреть на мяч в этот момент.

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  11. valmin 24.04.2021 21:42 # valmin
    Тухель с рекордом -0 на выезде.. Сезон разорван.. я ожидал в соперники Ливер, а тут выползли мнки-Оба-НИ о чём!!!

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  12. mafia 24.04.2021 21:41 # mafia
    С ПОБЕДОЙ!
    Всегда верил в наш Великий клуб

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  13. staryi-eblan 24.04.2021 21:40 # staryi-eblan
    Вот почему надо было приглашать Диего "Лфк, иди сюда быстро" Косту. Рук-во Пенсов еще зимой могли бы его свободным заполучить.

    Вернер просто ужасен был во 2 тайме: мог же пробивать пару раз, но вместо этого искал партнеров, которые были закрыты соперником. Добивание после Маунта ужасное; опусти мяч, продвинься пару шагов направо и забивай в пустые.

    Абрахам форму начисто растерял, даже верховой мяч зацепить не может. Ему надо уходить в клуб ниже уровнем.

    Жоржиньо не обрезался, фухх

    Будь Коста сейчас в составе, то уже давно обеспечили бы место в 4-ке

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  14. ataman 24.04.2021 21:38 # ataman
    Норм
    Тухелю главное сильно не ротировать и экспериментировать в концовке сезона

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  15. m-ballack 24.04.2021 21:38 # m-ballack
    Несмотря на судейский произвол, Челси на морально волевых выгрызает победу, скинув позорный вхю из четверки в подзалупу, где этому гнилому клубишке и место! По хорошему, нужно было удалять наxyй половину игроков молотков, Мойшу оштрафовать на пол лярда за то, что вел себя, как макака с Аспиликуэтой (с которым, к слову, он должен говорить на "вы"), а с вх за такой матч и предматчевые вскукареки снять ещё 20 очков в лиге. Сегодня победил командный дух, класс игроков и гений Тухеля над физруком!

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  16. thegodfather 24.04.2021 21:38 # thegodfather
    Хз че и сказать...победа есть, отрыв есть, теперь и мс проепать можно, ехехехех.
    По сути не напрягаясь, на классе. На кк пох, у вх итак никуя не получалась. Кк спорная, но была, ибо какая разница специально или не специально, это грубый фол.

    Что сильно настораживает... Это мертвый жорж уже 2ой матч кряду... Как бы с реалом не сели на бутыль из-за него.

    Маунт ташер. Вернер по классике. И опосрацца успеем, и польщу принести. Самый полезный игрок челси по кпдв сезоне, лол)


    Ладно, на эконом режиме разобрались типа с претендентом на 4ку. Впереди самое интересное, полуфинаь лч и финал кубка. Камое челсе

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  17. cristean2 24.04.2021 21:38 # cristean2
    На самом деле идеальной концовкой сезона будет Челси на 3, и ЛФК на 4, ну объективно что смогут показать в ЛЧ Лестер или ВХЮ?

    Еще будем болеть за Арсенал в ЛЕ, изи 5 команд от АПЛ

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  18. chelsiukpro 24.04.2021 21:37 # chelsiukpro
    ВСЕХ СИНИХ С ПОБЕДОЙ! Намучали ну пох :) главное 3 очка к финишу...

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  19. intellect 24.04.2021 21:36 # intellect
    Реальное место Челси в АПЛ конеш выше, но время судья всему

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  20. yamateh 24.04.2021 21:36 # yamateh
    С Брайтоном игра была потнее. Счет запросто мог быть разгромным. Маунт топарь. Аспи давать только играть в тройке цз и то роста нет.

    Пидридисты уже пустили в штаны

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