"Юнайтед" увеличит зарплату Шоу до 190 тыс. фунтов в неделю
"Манчестер Юнайтед" готовится предложить своему защитнику Люку Шоу новый контракт с зарплатой в 190 тысяч фунтов в неделю.
В этом сезоне Шоу провел уже 40 матчей за "Юнайтед" с учетом всех соревнований, являясь одним из лучших и самых стабильных игроков команды Оле Гуннара Сульшера.
Люк определенно сделал шаг вперед относительно предыдущих сезонов, когда его регулярно тревожили травмы, и даже смог вернуться в сборную Англии.
Сейчас у Шоу остается еще два полных года по действующему контракту, однако Daily Star утверждает, что в скором времени "Юнайтед" предложит 25-летнему защитнику новую сделку до 2026 года с увеличением зарплаты — с нынешних 150 до 190 тыс. фунтов в неделю.
Также сообщается, что грядущим летом "красные дьяволы" могут попрощаться с Алексом Теллесом. Переезжая в Манчестер из "Порту" прошлым летом, бразилец ожидал стать основным игроком, но в итоге лишь изредка подменяет Шоу, и это его не устраивает.
24.04.2021 21:00
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заслужил. главное чтобы не было травм.
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