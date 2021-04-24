"Юнайтед" увеличит зарплату Шоу до 190 тыс. фунтов в неделю

"Манчестер Юнайтед" готовится предложить своему защитнику Люку Шоу новый контракт с зарплатой в 190 тысяч фунтов в неделю.

В этом сезоне Шоу провел уже 40 матчей за "Юнайтед" с учетом всех соревнований, являясь одним из лучших и самых стабильных игроков команды Оле Гуннара Сульшера.



Люк определенно сделал шаг вперед относительно предыдущих сезонов, когда его регулярно тревожили травмы, и даже смог вернуться в сборную Англии.



Сейчас у Шоу остается еще два полных года по действующему контракту, однако Daily Star утверждает, что в скором времени "Юнайтед" предложит 25-летнему защитнику новую сделку до 2026 года с увеличением зарплаты — с нынешних 150 до 190 тыс. фунтов в неделю.



Также сообщается, что грядущим летом "красные дьяволы" могут попрощаться с Алексом Теллесом. Переезжая в Манчестер из "Порту" прошлым летом, бразилец ожидал стать основным игроком, но в итоге лишь изредка подменяет Шоу, и это его не устраивает.