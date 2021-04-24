"Уотфорд" вернулся в Премьер-Лигу

Вслед за "Норвичем" прямое повышение в классе из Чемпионшипа оформил и "Уотфорд".

Как и "Норвич", "Уотфорд" тоже вылетел из Премьер-Лиги в прошлом сезоне и тоже смог вернуться наверх с первой попытки.



"Шершни" стали недосягаемы для конкурентов благодаря победе 1:0 над "Миллуоллом". Подопечным Хиско Муньеса остается сыграть еще два матча, но ниже второго места они уже не опустятся.



Добавим, в зоне плей-офф Чемпионшипа в данный момент находятся "Брентфорд", "Борнмут", "Барнсли" и "Суонси".