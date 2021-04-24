"Уотфорд" вернулся в Премьер-Лигу
Вслед за "Норвичем" прямое повышение в классе из Чемпионшипа оформил и "Уотфорд".
Как и "Норвич", "Уотфорд" тоже вылетел из Премьер-Лиги в прошлом сезоне и тоже смог вернуться наверх с первой попытки.
"Шершни" стали недосягаемы для конкурентов благодаря победе 1:0 над "Миллуоллом". Подопечным Хиско Муньеса остается сыграть еще два матча, но ниже второго места они уже не опустятся.
Добавим, в зоне плей-офф Чемпионшипа в данный момент находятся "Брентфорд", "Борнмут", "Барнсли" и "Суонси".
24.04.2021 19:00
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Последние комментарии:
Даешь Брентфорд в АПЛ.
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А я думал дини теперь только псевдофутбольным экспертом работает
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Гей Трой Дини возвращается в АПЛ.
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