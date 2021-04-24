"Уотфорд" вернулся в Премьер-Лигу

Трой Дини Вслед за "Норвичем" прямое повышение в классе из Чемпионшипа оформил и "Уотфорд".

Как и "Норвич", "Уотфорд" тоже вылетел из Премьер-Лиги в прошлом сезоне и тоже смог вернуться наверх с первой попытки.

"Шершни" стали недосягаемы для конкурентов благодаря победе 1:0 над "Миллуоллом". Подопечным Хиско Муньеса остается сыграть еще два матча, но ниже второго места они уже не опустятся.

Добавим, в зоне плей-офф Чемпионшипа в данный момент находятся "Брентфорд", "Борнмут", "Барнсли" и "Суонси".


Метки Премьер-Лига, Уотфорд, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2021 19:00

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  1. lahmatyj 24.04.2021 20:22 # lahmatyj
    Даешь Брентфорд в АПЛ.

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  2. januzaj00 24.04.2021 19:34 # januzaj00
    А я думал дини теперь только псевдофутбольным экспертом работает

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  3. suddenly 24.04.2021 19:10 # suddenly
    Гей Трой Дини возвращается в АПЛ.

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