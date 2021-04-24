Клопп: "С такой игрой "Ливерпуль" не заслуживает Лиги Чемпионов"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что своей игрой против "Ньюкасла" его команда не заслуживает попасть в Лигу Чемпионов.

Открыв счет уже на третьей минуте домашнего матча с "сороками", все оставшееся время "красные" искали второй гол.



В итоге "Ливерпуль" нанес 22 удара в створ, но второй гол так и не забил. А вот "Ньюкасл" на исходе компенсированного времени использовал свой шанс и вырвал ничью 1:1, которую Клопп воспринимает как поражение.



"Я не думаю, что можно было создать значительно больше шансов или лучше шансов, чем мы сегодня. Мы не прикончили игру, и мы играли недостаточно хорошо".



"В каком-то смысле мы недостаточно сражались. Когда мы теряли мяч, то бросались в борьбу. Но когда мы держали мяч, то не доминировали так, как мы умеем. Мы владели мячом 70 процентов времени, хотя должны были 80 процентов. Эта ничья ощущается как поражение".



"Если ты заслуживаешь Лигу Чемпионов, значит заслуживаешь. Но сегодня я не увидел, что мы заслуживаем выступать в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Посмотрим, что мы сможем сделать в пяти оставшихся матчах".



"Мы должны извлечь урок, иначе нас не будет в Лиге Чемпионов. Вот и все", — цитирует Клоппа Sky Sports.