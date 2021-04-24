Перес: "Клубы Премьер-Лиги остаются в Суперлиге"
Президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что клубы "большой шестерки" Премьер-Лиги по-прежнему состоят в Европейской Суперлиге, и этот проект получит свое развитие.
Ранее на текущей неделе шесть английских клубов объявили о выходе из Суперлиги, а банк JP Morgan закрыл свое финансирование на 3.5 млрд. фунтов для запуска проекта.
Однако Перес призывает не хоронить Суперлигу, обещая доработать проект в ближайшее время.
"Я не должен объяснять, что значит контракт с обязательствами, но фактически это значит, что клубы не могут уйти".
"Некоторые из них поддались давлению и сказали, что уходят. Однако этот проект — или очень похожий на него — продолжит свое развитие, и я надеюсь, это произойдет очень скоро".
"Это неправда, что нам отказали в финансировании. Банкиры взяли некоторое время на размышления, как и 12 клубов. Если нам нужно будет сделать изменения, мы сделаем, но Суперлига — лучший проект, что только возможен, чтобы помочь футболу выйти из кризиса".
"Наше партнерство никуда не делось, как и членство клубов, основавших Суперлигу. Учитывая ярость определенных людей, которые не хотят лишаться своих привилегий и манипулируют нашим проектом, мы возьмем несколько недель на размышления", — цитирует Переса Sky Sports.
24.04.2021 17:00
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Маразматик вытащи куй из зо рта, его накуй посадить надо за манипуляции, хочет за не существующее соревнование ещё бабками нажиться, типичный мошенник не иначе
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успокойте его уже кто-то
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СуперЛюди в курсе...
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