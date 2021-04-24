Перес: "Клубы Премьер-Лиги остаются в Суперлиге"

Флорентино Перес Президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что клубы "большой шестерки" Премьер-Лиги по-прежнему состоят в Европейской Суперлиге, и этот проект получит свое развитие.

Ранее на текущей неделе шесть английских клубов объявили о выходе из Суперлиги, а банк JP Morgan закрыл свое финансирование на 3.5 млрд. фунтов для запуска проекта.

Однако Перес призывает не хоронить Суперлигу, обещая доработать проект в ближайшее время.

"Я не должен объяснять, что значит контракт с обязательствами, но фактически это значит, что клубы не могут уйти".

"Некоторые из них поддались давлению и сказали, что уходят. Однако этот проект — или очень похожий на него — продолжит свое развитие, и я надеюсь, это произойдет очень скоро".

"Это неправда, что нам отказали в финансировании. Банкиры взяли некоторое время на размышления, как и 12 клубов. Если нам нужно будет сделать изменения, мы сделаем, но Суперлига — лучший проект, что только возможен, чтобы помочь футболу выйти из кризиса".

"Наше партнерство никуда не делось, как и членство клубов, основавших Суперлигу. Учитывая ярость определенных людей, которые не хотят лишаться своих привилегий и манипулируют нашим проектом, мы возьмем несколько недель на размышления", — цитирует Переса Sky Sports.


Метки Европейская Суперлига, Перес

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2021 17:00

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  1. anabanana94 24.04.2021 17:12 # anabanana94
    Маразматик вытащи куй из зо рта, его накуй посадить надо за манипуляции, хочет за не существующее соревнование ещё бабками нажиться, типичный мошенник не иначе

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  2. thegodfather 24.04.2021 17:08 # thegodfather
    успокойте его уже кто-то

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  3. bushwacka 24.04.2021 17:06 # bushwacka
    СуперЛюди в курсе...

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