Перес: "Клубы Премьер-Лиги остаются в Суперлиге"

Президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что клубы "большой шестерки" Премьер-Лиги по-прежнему состоят в Европейской Суперлиге, и этот проект получит свое развитие.

Ранее на текущей неделе шесть английских клубов объявили о выходе из Суперлиги, а банк JP Morgan закрыл свое финансирование на 3.5 млрд. фунтов для запуска проекта.



Однако Перес призывает не хоронить Суперлигу, обещая доработать проект в ближайшее время.



"Я не должен объяснять, что значит контракт с обязательствами, но фактически это значит, что клубы не могут уйти".



"Некоторые из них поддались давлению и сказали, что уходят. Однако этот проект — или очень похожий на него — продолжит свое развитие, и я надеюсь, это произойдет очень скоро".



"Это неправда, что нам отказали в финансировании. Банкиры взяли некоторое время на размышления, как и 12 клубов. Если нам нужно будет сделать изменения, мы сделаем, но Суперлига — лучший проект, что только возможен, чтобы помочь футболу выйти из кризиса".



"Наше партнерство никуда не делось, как и членство клубов, основавших Суперлигу. Учитывая ярость определенных людей, которые не хотят лишаться своих привилегий и манипулируют нашим проектом, мы возьмем несколько недель на размышления", — цитирует Переса Sky Sports.