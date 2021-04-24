"Ливерпуль" упустил победу против "Ньюкасла" на последних секундах
"Ливерпуль" не смог удержать победу в домашнем противостоянии с "Ньюкаслом", пропустив ответный гол на исходе компенсированного времени — 1:1.
Относительно ничейного матча с "Лидсом" в понедельник в стартовом составе "красных" произошло лишь одно изменение. Это Мохамед Салах появился вместо Джеймса Милнера.
"Сороки" вышли теми же 11 игроками, что и на победную встречу с "Вест Хэмом".
Счет в матче был открыт уже спустя три минуты. Мэтт Ритчи совершенно не помешал Салаху принять взмывший в воздух мяч, развернуться и пробить внутри штрафной площади — 1:0.
Открыв счет, "Ливерпуль" принялся доминировать. "Ньюкасл" был полностью сосредоточен на обороне и почти не касался мяча.
Однако постепенно гости стали совершать вылазки. На 20-й минуте Шон Лонгстафф, избежав офсайдной ловушки, вышел один на один с Алиссоном, но тот спас домашнюю команду.
Спустя минуту "сороки" результативно разыграли угловой, однако гол Джонджо Шелви не был засчитан из-за офсайда и нападения на вратаря.
После небольшой паузы "Ливерпуль" продолжил искать второй гол и в остатке тайма создал еще несколько моментов, однако удары "красных" либо были неточными, либо отражались Мартином Дубравкой.
В начале второго тайма хороший шанс имел Жоэлинтон, не сумев пробить Алиссона. Хрупкое преимущество в счете делало игру непростой для хозяев, а второй гол им никак не давался.
Время истекало, счет не менялся, а когда уже шла вторая компенсированная минута, появившийся на замену Каллум Уилсон продрался мимо Алиссона и поразил ворота, но гол не был засчитан — нападающий "Ньюкасла" подыграл себе рукой.
Казалось бы, "Ливерпулю" повезло. Но на исходе компенсированного времени Джо Уиллок все-таки сравнял счет, пробив из района 11-метровой отметки — 1:1.
"Ливерпуль" быстро открыл счет, но столкнулся с огромными сложностями, пытаясь забить второй, и в конце концов поплатился за свои многочисленные промахи.
"Ливерпуль" — "Вест Хэм". Отчет о матче
24.04.2021 16:30
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Последние комментарии:
Скоро будем ебать легенду МЮ )))
(ответить)
Как же топово великий Ливерпуль создаёт интригу в борьбе за четверку.
(ответить)
Опять ска по четвергам матчи смотреть и блевать
(ответить)
борьба за четверочку для колбасы на этом закончена
с чем вас всех и поздравляю
верните суперлигу, суки
(ответить)
Ливер, челси, бд, юве.
Следующая ле будет огонь. Как говорится, удачи там)
(ответить)
Ну го тогда и ВХ вин. Раз пошла такая пьянка)
(ответить)
Пиздееец
(ответить)
Святой МаксиМэн просто на *ую вертел весь Ливерпуль.
(ответить)
щас в германии интересная катка волки-бд.
последний реальный шанс бд зацепиться за лч
(ответить)
Хенри аут
(ответить)
Это позор братишки, касл хорош, Уилсон топчик в натуре, забили в начале встречи, пропустили в конце ))))
(ответить)
Гейл как всегда насолил Ливру.
(ответить)
Да ладно, колбасники, главное, картонку взяли, можете отдыхать остальные 30 лет
(ответить)
найс топ 6 бойкотирует недолч, Вестхемы и лестеры- это то, что она заслужила
(ответить)
колбасники в лч до вылета от реала - 3 игры - 3 победы
колбасники после вылета из лч - ко ко ко мы без лч зато больше сил будет на АПЛ - 2 ничьих
KEK)))))))))
(ответить)
хочу от тухеля сегодня такой состав. А он может принести результат.
менди
хадсон обои зума кристина рудигер алонсо
гилмор канте
зиеш маунт вернер
жиру.
хаверц, жорж, аспи, джеймс, чилуэл нужны свежими к реалу.
вернер, канте и маунт двужильные.
но такого состава не будет офк. Просто ссусь, что против реала будут мертвые, особенно жорж и фланги обороны, что для этого челси критично (самые важные участки поля)
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Ну хули еще было ждать от такого матча? Сами все засрали, в 1 тайме надо было минимум 4 забивать с теми моментами что были.
Ливерпуль мертвый по физике, у команды нет скамейки, нынешний состав уже еле ноги передвигает от количества проведенных игр, провальные концовки закономерны. Надеюсь фанаты, недавно требовавшие справедливости, наслаждаются таким коллективом, спасибо уефа.
Лишь алиссона сегодня нельзя упрекнуть, если б не фабиньо с кабаком, он бы и последний удар вытащил.
Еще охуенно было пропустить на 96ой минуте при 4х добавленных.
От концовки сезона иллюзий не питаю, свежесть к игрокам не придет из ниоткуда
Клопп топ
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Удобный график, проходимые команды, встречи конкурентов друг с другом. Да гори оно всё синем пламенем, раз клуб вторую игру не может забить второй гол и прикончить игру. Сами виноваты. Надеюсь, Челси и Лестер не оставят шансов для попадания в 4ку. С такими результатами в следующем сезоне лучше играть в лиге Европы, большего не заслуживают. Жаль парней, которые из-за травм не могут помочь команде, они не заслужили остаться без ЛЧ.
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Ливерпук знатно обocpaлся, мде. Сейчас главное, чтобы Тухлый не затупил и не выставил основу играть в пол ноги. Либо добивайте выскочек eбyчих, коль основой вышли, либо выставляйте резерв, промежуточный варик могет обернуться просеpoм игры с истеричными попытками изменить резалт в конце. Верим в императора!
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Зачем быть ТОП клубом и играть среди лучших, когда можно выбрать стабильность, катать ничейки и всасывать 7 мячей днищам. Ведь фанаты же этого требовали у стадиона))))
Наслаждайтесь, тупоголовые у*людки)))
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