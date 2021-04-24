"Ливерпуль" упустил победу против "Ньюкасла" на последних секундах

Джо Уиллок "Ливерпуль" не смог удержать победу в домашнем противостоянии с "Ньюкаслом", пропустив ответный гол на исходе компенсированного времени — 1:1.

Относительно ничейного матча с "Лидсом" в понедельник в стартовом составе "красных" произошло лишь одно изменение. Это Мохамед Салах появился вместо Джеймса Милнера.

"Сороки" вышли теми же 11 игроками, что и на победную встречу с "Вест Хэмом".

Счет в матче был открыт уже спустя три минуты. Мэтт Ритчи совершенно не помешал Салаху принять взмывший в воздух мяч, развернуться и пробить внутри штрафной площади — 1:0.

Открыв счет, "Ливерпуль" принялся доминировать. "Ньюкасл" был полностью сосредоточен на обороне и почти не касался мяча.

Однако постепенно гости стали совершать вылазки. На 20-й минуте Шон Лонгстафф, избежав офсайдной ловушки, вышел один на один с Алиссоном, но тот спас домашнюю команду.

Спустя минуту "сороки" результативно разыграли угловой, однако гол Джонджо Шелви не был засчитан из-за офсайда и нападения на вратаря.

После небольшой паузы "Ливерпуль" продолжил искать второй гол и в остатке тайма создал еще несколько моментов, однако удары "красных" либо были неточными, либо отражались Мартином Дубравкой.

В начале второго тайма хороший шанс имел Жоэлинтон, не сумев пробить Алиссона. Хрупкое преимущество в счете делало игру непростой для хозяев, а второй гол им никак не давался.

Время истекало, счет не менялся, а когда уже шла вторая компенсированная минута, появившийся на замену Каллум Уилсон продрался мимо Алиссона и поразил ворота, но гол не был засчитан — нападающий "Ньюкасла" подыграл себе рукой.

Казалось бы, "Ливерпулю" повезло. Но на исходе компенсированного времени Джо Уиллок все-таки сравнял счет, пробив из района 11-метровой отметки — 1:1.

"Ливерпуль" быстро открыл счет, но столкнулся с огромными сложностями, пытаясь забить второй, и в конце концов поплатился за свои многочисленные промахи.

"Ливерпуль" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2021 16:30

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Последние комментарии:




  1. geniusss 24.04.2021 17:22 # geniusss
    Скоро будем ебать легенду МЮ )))

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  2. alcoholnarco 24.04.2021 17:20 # alcoholnarco
    Как же топово великий Ливерпуль создаёт интригу в борьбе за четверку.

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  3. liverpo0ol 24.04.2021 17:20 # liverpo0ol
    Опять ска по четвергам матчи смотреть и блевать

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  4. superperez101 24.04.2021 17:20 # superperez101
    борьба за четверочку для колбасы на этом закончена
    с чем вас всех и поздравляю

    верните суперлигу, суки

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  5. januzaj00 24.04.2021 17:15 # januzaj00
    Ливер, челси, бд, юве.
    Следующая ле будет огонь. Как говорится, удачи там)

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  6. bmw-e34 24.04.2021 17:07 # bmw-e34
    Ну го тогда и ВХ вин. Раз пошла такая пьянка)

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  7. sausage 24.04.2021 17:02 # sausage
    Пиздееец

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  8. bushwacka 24.04.2021 17:01 # bushwacka
    Святой МаксиМэн просто на *ую вертел весь Ливерпуль.

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  9. thegodfather 24.04.2021 17:01 # thegodfather
    щас в германии интересная катка волки-бд.
    последний реальный шанс бд зацепиться за лч

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  10. chr1s8rown 24.04.2021 17:00 # chr1s8rown
    Хенри аут

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  11. roberto-89 24.04.2021 16:59 # roberto-89
    Это позор братишки, касл хорош, Уилсон топчик в натуре, забили в начале встречи, пропустили в конце ))))

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  12. shearer1 24.04.2021 16:56 # shearer1
    Гейл как всегда насолил Ливру.

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  13. januzaj00 24.04.2021 16:54 # januzaj00
    Да ладно, колбасники, главное, картонку взяли, можете отдыхать остальные 30 лет

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  14. reams 24.04.2021 16:50 # reams
    найс топ 6 бойкотирует недолч, Вестхемы и лестеры- это то, что она заслужила

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  15. bezviz 24.04.2021 16:49 # bezviz
    колбасники в лч до вылета от реала - 3 игры - 3 победы

    колбасники после вылета из лч - ко ко ко мы без лч зато больше сил будет на АПЛ - 2 ничьих

    KEK)))))))))

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  16. thegodfather 24.04.2021 16:48 # thegodfather
    хочу от тухеля сегодня такой состав. А он может принести результат.
    менди
    хадсон обои зума кристина рудигер алонсо

    гилмор канте

    зиеш маунт вернер
    жиру.



    хаверц, жорж, аспи, джеймс, чилуэл нужны свежими к реалу.

    вернер, канте и маунт двужильные.



    но такого состава не будет офк. Просто ссусь, что против реала будут мертвые, особенно жорж и фланги обороны, что для этого челси критично (самые важные участки поля)

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  17. liverfun 24.04.2021 16:48 # liverfun
    Ну хули еще было ждать от такого матча? Сами все засрали, в 1 тайме надо было минимум 4 забивать с теми моментами что были.
    Ливерпуль мертвый по физике, у команды нет скамейки, нынешний состав уже еле ноги передвигает от количества проведенных игр, провальные концовки закономерны. Надеюсь фанаты, недавно требовавшие справедливости, наслаждаются таким коллективом, спасибо уефа.
    Лишь алиссона сегодня нельзя упрекнуть, если б не фабиньо с кабаком, он бы и последний удар вытащил.
    Еще охуенно было пропустить на 96ой минуте при 4х добавленных.
    От концовки сезона иллюзий не питаю, свежесть к игрокам не придет из ниоткуда
    Клопп топ

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  18. liverpool888 24.04.2021 16:46 # liverpool888
    Удобный график, проходимые команды, встречи конкурентов друг с другом. Да гори оно всё синем пламенем, раз клуб вторую игру не может забить второй гол и прикончить игру. Сами виноваты. Надеюсь, Челси и Лестер не оставят шансов для попадания в 4ку. С такими результатами в следующем сезоне лучше играть в лиге Европы, большего не заслуживают. Жаль парней, которые из-за травм не могут помочь команде, они не заслужили остаться без ЛЧ.

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  19. m-ballack 24.04.2021 16:46 # m-ballack
    Ливерпук знатно обocpaлся, мде. Сейчас главное, чтобы Тухлый не затупил и не выставил основу играть в пол ноги. Либо добивайте выскочек eбyчих, коль основой вышли, либо выставляйте резерв, промежуточный варик могет обернуться просеpoм игры с истеричными попытками изменить резалт в конце. Верим в императора!

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  20. bushwacka 24.04.2021 16:45 # bushwacka
    Зачем быть ТОП клубом и играть среди лучших, когда можно выбрать стабильность, катать ничейки и всасывать 7 мячей днищам. Ведь фанаты же этого требовали у стадиона))))

    Наслаждайтесь, тупоголовые у*людки)))

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