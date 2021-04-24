"Ливерпуль" упустил победу против "Ньюкасла" на последних секундах

"Ливерпуль" не смог удержать победу в домашнем противостоянии с "Ньюкаслом", пропустив ответный гол на исходе компенсированного времени — 1:1.

Относительно ничейного матча с "Лидсом" в понедельник в стартовом составе "красных" произошло лишь одно изменение. Это Мохамед Салах появился вместо Джеймса Милнера.



"Сороки" вышли теми же 11 игроками, что и на победную встречу с "Вест Хэмом".



Счет в матче был открыт уже спустя три минуты. Мэтт Ритчи совершенно не помешал Салаху принять взмывший в воздух мяч, развернуться и пробить внутри штрафной площади — 1:0.



Открыв счет, "Ливерпуль" принялся доминировать. "Ньюкасл" был полностью сосредоточен на обороне и почти не касался мяча.



Однако постепенно гости стали совершать вылазки. На 20-й минуте Шон Лонгстафф, избежав офсайдной ловушки, вышел один на один с Алиссоном, но тот спас домашнюю команду.



Спустя минуту "сороки" результативно разыграли угловой, однако гол Джонджо Шелви не был засчитан из-за офсайда и нападения на вратаря.



После небольшой паузы "Ливерпуль" продолжил искать второй гол и в остатке тайма создал еще несколько моментов, однако удары "красных" либо были неточными, либо отражались Мартином Дубравкой.



В начале второго тайма хороший шанс имел Жоэлинтон, не сумев пробить Алиссона. Хрупкое преимущество в счете делало игру непростой для хозяев, а второй гол им никак не давался.



Время истекало, счет не менялся, а когда уже шла вторая компенсированная минута, появившийся на замену Каллум Уилсон продрался мимо Алиссона и поразил ворота, но гол не был засчитан — нападающий "Ньюкасла" подыграл себе рукой.



Казалось бы, "Ливерпулю" повезло. Но на исходе компенсированного времени Джо Уиллок все-таки сравнял счет, пробив из района 11-метровой отметки — 1:1.



"Ливерпуль" быстро открыл счет, но столкнулся с огромными сложностями, пытаясь забить второй, и в конце концов поплатился за свои многочисленные промахи.



"Ливерпуль" — "Вест Хэм". Отчет о матче