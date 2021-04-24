Мойес призывает пустить "Селтик" и "Рейнджерс" в Премьер-Лигу

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес поддержал идею о том, что "Селтик" и "Рейнджерс" должны получить возможность присоединиться к Премьер-Лиге.

После провала проекта Европейской Суперлиги появились слухи, что английская Премьер-Лига может ускорить свою реформу, превратившись в Британскую Суперлигу.



Мойес считает, что это было бы правильным шагом, предлагая сократить количество команд в Премьер-Лиге с помощью создания второго дивизиона.



"Думаю, реформа необходима. Изменения назрели".



"Думаю, у Премьер-Лиги великолепный продукт, я правда так думаю, но вы слышали, что большие клубы жалуются на избыток матчей, там может нам организовать Премьер-Лигу-1 и Премьер-Лигу-2? Может нам пригласить "Рейнджерс" и "Селтик" в Премьер-Лигу-2? Почему бы нам не объединиться внутри Великобритании?"



"Почему мы должны быть Англией и Шотландией, а не вместе? Почему бы нам не создать пирамиду, которая позволяет командам из шотландских лиг попадать в Премьер-Лигу-2?"



"Думаю, мы привлечем еще больше денег, если "Рейнджерс" и "Селтик" получат возможность к нам присоединиться. Почему бы нам не объединиться внутри Великобритании? Brexit состоялся, теперь мы одна страна, так почему нет? "Рейнджерс" и "Селтик" только улучшили бы английскую игру", — цитирует Мойеса Evening Standard.