Мойес призывает пустить "Селтик" и "Рейнджерс" в Премьер-Лигу

Дэвид Мойес Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес поддержал идею о том, что "Селтик" и "Рейнджерс" должны получить возможность присоединиться к Премьер-Лиге.

После провала проекта Европейской Суперлиги появились слухи, что английская Премьер-Лига может ускорить свою реформу, превратившись в Британскую Суперлигу.

Мойес считает, что это было бы правильным шагом, предлагая сократить количество команд в Премьер-Лиге с помощью создания второго дивизиона.

"Думаю, реформа необходима. Изменения назрели".

"Думаю, у Премьер-Лиги великолепный продукт, я правда так думаю, но вы слышали, что большие клубы жалуются на избыток матчей, там может нам организовать Премьер-Лигу-1 и Премьер-Лигу-2? Может нам пригласить "Рейнджерс" и "Селтик" в Премьер-Лигу-2? Почему бы нам не объединиться внутри Великобритании?"

"Почему мы должны быть Англией и Шотландией, а не вместе? Почему бы нам не создать пирамиду, которая позволяет командам из шотландских лиг попадать в Премьер-Лигу-2?"

"Думаю, мы привлечем еще больше денег, если "Рейнджерс" и "Селтик" получат возможность к нам присоединиться. Почему бы нам не объединиться внутри Великобритании? Brexit состоялся, теперь мы одна страна, так почему нет? "Рейнджерс" и "Селтик" только улучшили бы английскую игру", — цитирует Мойеса Evening Standard.


Метки Вест Хэм, Мойес, Премьер-Лига, Рейнджерс, Селтик

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2021 16:00

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  1. ganinilyha 24.04.2021 16:48 # ganinilyha
    Замутили свою суперлигу

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  2. wolfsmensch 24.04.2021 16:30 # wolfsmensch
    х-ю несёт. пускай начинают тогда свой подъём с Конференции

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  3. vodila 24.04.2021 16:05 # vodila
    Убивают шотландский футбол, айяйяй. Аннулировать сезон для Вест Хэма за такой мятеж

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