Хендерсон заступился за владельцев "Ливерпуля"

Джордан Хендерсон Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон заступился за владельцев мерсисайдского клуба.

На текущей неделе владелец "Ливерпуля" Джон Генри был вынужден публично извиниться перед болельщиками, игроками и персоналом клуба после скандала с Европейской Суперлигой, взяв всю вину на себя.

Не все болельщики "Ливерпуля" готов простить американцу его попытку предать базовые принципы футбола и спорта в целом, однако в программке к матчу против "Ньюкасла" Хендерсон попробовал успокоить возмущенных фанатов.

"Это хорошо, что "Ливерпуль" отказался от участия, а проект развалился. Это хорошо для футбола. Это также хорошо для наших владельцев, которые открыто извинились через Джона Генри".

"Люди могут не согласиться со мной насчет этого, но мое мнение таково, что у "Ливерпуля" хорошие владельцы. Если вы считаете иначе, это ваше право, и я уважаю это. Но мое мнение основано на моем опыте как игрока и капитана этого футбольного клуба".

"Сейчас для команды и клуба важно укрепить наши отношения с нашими болельщиками после случившегося. Мы должны убедиться, что ничего не угрожает нашей связи, которая имела критическое значение для нашего успеха в предыдущие сезоны. Я говорю о связи фанатов и игроков".

"Владельцы делали хорошие вещи для нашего клуба, и я верю, что они продолжат их делать. Мне важно сказать это, даже если это непопулярное мнение. С моей стороны было бы нечестно сказать что-нибудь другое", — говорит Хендерсон.


Метки Ливерпуль, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2021 14:00

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  1. abracadabra55 24.04.2021 15:35 # abracadabra55
    Неудивительно, они там все одной ориентации.

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  2. vodila 24.04.2021 15:24 # vodila
    Это уже третий раз когда они выходят не в лучшем свете, не надо их покрывать

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  3. asnural 24.04.2021 14:25 # asnural
    Джордан лгбтерсон

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