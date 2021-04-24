Венгер: "Европа мечтает разрушить Премьер-Лигу"

Арсен Венгер Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал проект Европейской Суперлиги попыткой разрушить Премьер-Лигу.

Венгер совершенно не удивлен, что проект Суперлиги развалился в течение 48 часов после официального объявления. Что стало сюрпризом для Арсена, так это то, насколько легко английские топ-клубы позволили ввести себя в заблуждение.

"Это был мертворожденный проект. Я не верил, что он заработает. Больше всего меня удивило поведение английских клубов. Каждый в Европе мечтает разрушить Премьер-Лигу. Мы в Англии делаем это своими руками".

"Я не вижу рационализма в том, что вы делаете. Сперва Англия проголосовала за Brexit, а теперь захотела создать Суперлигу. Английская лига — самая сильная, а Суперлига с вероятностью в 100 процентов разрушила бы Премьер-Лигу".

"Основа спортивной культуры в Европе — это доступ к соревнованию высшего уровня за счет твоих выступлений".

"Я не понимаю, как кто-то мог поверить, что фанаты смирятся, если вы обрубите эту связь межу национальными чемпионатами и доступом в эту избранную лигу".

"То, как это был представлено и подготовлено, выглядело дилетантской работой. Довольно тревожно, что наши топ-клубы на это повелись. Похоже на то, что они увидели в этом возможность быстро поправить свои финансы", — сообщил Венгер The Telegraph.


Метки Венгер, Европейсая Суперлига, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2021 13:00

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  1. euro3 24.04.2021 13:44 # euro3
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  2. iluwka-ars 24.04.2021 13:27 # iluwka-ars
    Это логично. Но! дайте вы денег клубам, чтобы они не хотели на стороне заработать. Топ-клубы загнаны уефа в ловушку. Суперлига дала бы им держаться на плаву. Перес прав, что 3 года, и клубы обанкротятся.

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  3. skydreams 24.04.2021 13:09 # skydreams
    Только даунам это не понятно

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