Венгер: "Европа мечтает разрушить Премьер-Лигу"
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал проект Европейской Суперлиги попыткой разрушить Премьер-Лигу.
Венгер совершенно не удивлен, что проект Суперлиги развалился в течение 48 часов после официального объявления. Что стало сюрпризом для Арсена, так это то, насколько легко английские топ-клубы позволили ввести себя в заблуждение.
"Это был мертворожденный проект. Я не верил, что он заработает. Больше всего меня удивило поведение английских клубов. Каждый в Европе мечтает разрушить Премьер-Лигу. Мы в Англии делаем это своими руками".
"Я не вижу рационализма в том, что вы делаете. Сперва Англия проголосовала за Brexit, а теперь захотела создать Суперлигу. Английская лига — самая сильная, а Суперлига с вероятностью в 100 процентов разрушила бы Премьер-Лигу".
"Основа спортивной культуры в Европе — это доступ к соревнованию высшего уровня за счет твоих выступлений".
"Я не понимаю, как кто-то мог поверить, что фанаты смирятся, если вы обрубите эту связь межу национальными чемпионатами и доступом в эту избранную лигу".
"То, как это был представлено и подготовлено, выглядело дилетантской работой. Довольно тревожно, что наши топ-клубы на это повелись. Похоже на то, что они увидели в этом возможность быстро поправить свои финансы", — сообщил Венгер The Telegraph.
24.04.2021 13:00
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Последние комментарии:
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Это логично. Но! дайте вы денег клубам, чтобы они не хотели на стороне заработать. Топ-клубы загнаны уефа в ловушку. Суперлига дала бы им держаться на плаву. Перес прав, что 3 года, и клубы обанкротятся.
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Только даунам это не понятно
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