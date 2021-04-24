Венгер: "Европа мечтает разрушить Премьер-Лигу"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал проект Европейской Суперлиги попыткой разрушить Премьер-Лигу.

Венгер совершенно не удивлен, что проект Суперлиги развалился в течение 48 часов после официального объявления. Что стало сюрпризом для Арсена, так это то, насколько легко английские топ-клубы позволили ввести себя в заблуждение.



"Это был мертворожденный проект. Я не верил, что он заработает. Больше всего меня удивило поведение английских клубов. Каждый в Европе мечтает разрушить Премьер-Лигу. Мы в Англии делаем это своими руками".



"Я не вижу рационализма в том, что вы делаете. Сперва Англия проголосовала за Brexit, а теперь захотела создать Суперлигу. Английская лига — самая сильная, а Суперлига с вероятностью в 100 процентов разрушила бы Премьер-Лигу".



"Основа спортивной культуры в Европе — это доступ к соревнованию высшего уровня за счет твоих выступлений".



"Я не понимаю, как кто-то мог поверить, что фанаты смирятся, если вы обрубите эту связь межу национальными чемпионатами и доступом в эту избранную лигу".



"То, как это был представлено и подготовлено, выглядело дилетантской работой. Довольно тревожно, что наши топ-клубы на это повелись. Похоже на то, что они увидели в этом возможность быстро поправить свои финансы", — сообщил Венгер The Telegraph.