33-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу, 24 апреля, тремя поединками продолжится 33-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ЛИВЕРПУЛЬ — НЬЮКАСЛ 14:30 Онлайн-трансляция
"Ливерпуль" набрал 10 очков из 12 последних в Премьер-Лиги, чем значительно повысил свои шансы на попадание в топ-4, однако конкуренция здесь еще жестче, чем в борьбе за выживание, куда оказался вовлечен "Ньюкасл", набравший семь очков из девяти последних. "Красные" не знают поражений уже в 24 домашних встречах с "сороками" в рамках чемпионата, включая 20 побед.
Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс снова готов играть после трех матчей отсутствия с мышечной травмой. У Натаниэля Филлипса растяжение задней поверхности бедра. Виргил Ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип и Джордан Хендерсон остаются в лазарете.
Вингер "Ньюкасла" Аллан Сен-Максимен оправился после ушиба лодыжки. Карл Дарлоу и Райан Фрэйзер пропустят несколько недель. Фабиан Шер пока не готов вернуться.
ВЕСТ ХЭМ — ЧЕЛСИ 19:30 Онлайн-трансляция
Это будет невероятно важный матч для обеих команд, которые имеют равное количество очков. Источником негатива для "Челси" выступает скандал с Суперлигой, вдобавок "синим" уже во вторник играть против "Реала" в Лиге Чемпионов. "Вест Хэм" уже повторил клубный рекорд из 16 побед за сезон Премьер-Лиги. "Челси" обыграл "молотобойцев" на "Стэмфорд Бридж" со счетом 3:0 в декабре и надеется сделать свой восьмой дубль против соседей в эру Премьер-Лиги.
Защитник "Вест Хэма" Аарон Крессуэлл возвращается после травмы задней поверхности бедра. Поправился и Джесси Лингард, но Артур Масуаку и Мичейл Антонио едва ли вернутся вовремя. Крейг Доусон дисквалифицирован на один матч.
Единственная потеря "Челси" Матео Ковачич. Эдуар Менди вернется на ворота.
ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — БРАЙТОН 22:00 Онлайн-трансляция
"Шеффилд Юнайтед" уже вылетел, лишившись даже математических шансов на продление прописки в Премьер-Лиге. "Брайтон" был хорош против "Челси" в минувший вторник, а в случае победы окончательно решит свою турнирную задачу. Правда, "чайки" выиграли лишь раз в 11 последних встречах с "клинками" в рамках чемпионата.
После нескольких месяцев отсутствия с повреждением задней поверхности бедра может вернуться полузащитник "Шеффилд Юнайтед" Сандер Берге.
Защитник "Брайтона" Бен Уайт дисквалифицирован на один матч.
24.04.2021 12:00
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Последние комментарии:
Точные прогнoзы футбольных матчей infostavki.ru
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Кстати не понимаю чего не хватает Ньюкаслу, что бы хотя бы быть в середине таблицы? Вроде состав норм, да и тренер не прям лольный
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Достаточно сыграть вничью с Ливерпулем. Чему буду очень рад.
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Гейкэп пусть берет свой радужный трофей, отдает повязку тренду Тренту и піздуют обратно в свой Сандерленд.
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Уверен что все радужные пидopacы и прочие в рот трахнутые микссобаки будут болеть сегодня за Вест Хэм.
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Абрамович решил отказаться от Суперлиги после указаний из Кремля. Владелец «Челси» не хотел ссориться с Путиным (Süddeutsche Zeitung)
Сука, ну всё это последняя капля! Становлюсь Навальнёнком! Дед-пердед совсем берега попутал!
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победы хозяев здесь , разве что брайтон поборется
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1 КОРОЛИ 33 77
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7 Портовые проститутки 32 53
8 Портовые непроститутки 32 52
Источник: http://fapl.ru/
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Эм... Моур и селтик это трофеи для моура, но в шотландии о нем забудут.
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Удачи
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