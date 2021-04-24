33-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 24 апреля, тремя поединками продолжится 33-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИВЕРПУЛЬ — НЬЮКАСЛ 14:30 Онлайн-трансляция



"Ливерпуль" набрал 10 очков из 12 последних в Премьер-Лиги, чем значительно повысил свои шансы на попадание в топ-4, однако конкуренция здесь еще жестче, чем в борьбе за выживание, куда оказался вовлечен "Ньюкасл", набравший семь очков из девяти последних. "Красные" не знают поражений уже в 24 домашних встречах с "сороками" в рамках чемпионата, включая 20 побед.



Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс снова готов играть после трех матчей отсутствия с мышечной травмой. У Натаниэля Филлипса растяжение задней поверхности бедра. Виргил Ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип и Джордан Хендерсон остаются в лазарете.



Вингер "Ньюкасла" Аллан Сен-Максимен оправился после ушиба лодыжки. Карл Дарлоу и Райан Фрэйзер пропустят несколько недель. Фабиан Шер пока не готов вернуться.



ВЕСТ ХЭМ — ЧЕЛСИ 19:30 Онлайн-трансляция



Это будет невероятно важный матч для обеих команд, которые имеют равное количество очков. Источником негатива для "Челси" выступает скандал с Суперлигой, вдобавок "синим" уже во вторник играть против "Реала" в Лиге Чемпионов. "Вест Хэм" уже повторил клубный рекорд из 16 побед за сезон Премьер-Лиги. "Челси" обыграл "молотобойцев" на "Стэмфорд Бридж" со счетом 3:0 в декабре и надеется сделать свой восьмой дубль против соседей в эру Премьер-Лиги.



Защитник "Вест Хэма" Аарон Крессуэлл возвращается после травмы задней поверхности бедра. Поправился и Джесси Лингард, но Артур Масуаку и Мичейл Антонио едва ли вернутся вовремя. Крейг Доусон дисквалифицирован на один матч.



Единственная потеря "Челси" Матео Ковачич. Эдуар Менди вернется на ворота.



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — БРАЙТОН 22:00 Онлайн-трансляция



"Шеффилд Юнайтед" уже вылетел, лишившись даже математических шансов на продление прописки в Премьер-Лиге. "Брайтон" был хорош против "Челси" в минувший вторник, а в случае победы окончательно решит свою турнирную задачу. Правда, "чайки" выиграли лишь раз в 11 последних встречах с "клинками" в рамках чемпионата.



После нескольких месяцев отсутствия с повреждением задней поверхности бедра может вернуться полузащитник "Шеффилд Юнайтед" Сандер Берге.



Защитник "Брайтона" Бен Уайт дисквалифицирован на один матч.