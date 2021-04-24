33-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

Антонио Рюдигер и Андрей Ярмоленко В субботу, 24 апреля, тремя поединками продолжится 33-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИВЕРПУЛЬ — НЬЮКАСЛ 14:30 Онлайн-трансляция

"Ливерпуль" набрал 10 очков из 12 последних в Премьер-Лиги, чем значительно повысил свои шансы на попадание в топ-4, однако конкуренция здесь еще жестче, чем в борьбе за выживание, куда оказался вовлечен "Ньюкасл", набравший семь очков из девяти последних. "Красные" не знают поражений уже в 24 домашних встречах с "сороками" в рамках чемпионата, включая 20 побед.

Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс снова готов играть после трех матчей отсутствия с мышечной травмой. У Натаниэля Филлипса растяжение задней поверхности бедра. Виргил Ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип и Джордан Хендерсон остаются в лазарете.

Вингер "Ньюкасла" Аллан Сен-Максимен оправился после ушиба лодыжки. Карл Дарлоу и Райан Фрэйзер пропустят несколько недель. Фабиан Шер пока не готов вернуться.

ВЕСТ ХЭМ — ЧЕЛСИ 19:30 Онлайн-трансляция

Это будет невероятно важный матч для обеих команд, которые имеют равное количество очков. Источником негатива для "Челси" выступает скандал с Суперлигой, вдобавок "синим" уже во вторник играть против "Реала" в Лиге Чемпионов. "Вест Хэм" уже повторил клубный рекорд из 16 побед за сезон Премьер-Лиги. "Челси" обыграл "молотобойцев" на "Стэмфорд Бридж" со счетом 3:0 в декабре и надеется сделать свой восьмой дубль против соседей в эру Премьер-Лиги.

Защитник "Вест Хэма" Аарон Крессуэлл возвращается после травмы задней поверхности бедра. Поправился и Джесси Лингард, но Артур Масуаку и Мичейл Антонио едва ли вернутся вовремя. Крейг Доусон дисквалифицирован на один матч.

Единственная потеря "Челси" Матео Ковачич. Эдуар Менди вернется на ворота.

ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — БРАЙТОН 22:00 Онлайн-трансляция

"Шеффилд Юнайтед" уже вылетел, лишившись даже математических шансов на продление прописки в Премьер-Лиге. "Брайтон" был хорош против "Челси" в минувший вторник, а в случае победы окончательно решит свою турнирную задачу. Правда, "чайки" выиграли лишь раз в 11 последних встречах с "клинками" в рамках чемпионата.

После нескольких месяцев отсутствия с повреждением задней поверхности бедра может вернуться полузащитник "Шеффилд Юнайтед" Сандер Берге.

Защитник "Брайтона" Бен Уайт дисквалифицирован на один матч.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2021 12:00

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  1. euro3 24.04.2021 13:43 # euro3
    Точные прогнoзы футбольных матчей infostavki.ru

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  2. anabanana94 24.04.2021 13:43 # anabanana94
    Кстати не понимаю чего не хватает Ньюкаслу, что бы хотя бы быть в середине таблицы? Вроде состав норм, да и тренер не прям лольный

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  3. shearer1 24.04.2021 13:31 # shearer1
    Достаточно сыграть вничью с Ливерпулем. Чему буду очень рад.

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  4. bmw-e34 24.04.2021 13:22 # bmw-e34
    Гейкэп пусть берет свой радужный трофей, отдает повязку тренду Тренту и піздуют обратно в свой Сандерленд.

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  5. chelsea88 24.04.2021 12:54 # chelsea88
    Уверен что все радужные пидopacы и прочие в рот трахнутые микссобаки будут болеть сегодня за Вест Хэм.

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  6. rentv 24.04.2021 12:35 # rentv
    Абрамович решил отказаться от Суперлиги после указаний из Кремля. Владелец «Челси» не хотел ссориться с Путиным (S&#252;ddeutsche Zeitung)

    Сука, ну всё это последняя капля! Становлюсь Навальнёнком! Дед-пердед совсем берега попутал!

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  7. superperez101 24.04.2021 12:30 # superperez101
    победы хозяев здесь , разве что брайтон поборется

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  8. true-manc 24.04.2021 12:10 # true-manc
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  9. thegodfather 24.04.2021 12:09 # thegodfather
    Эм... Моур и селтик это трофеи для моура, но в шотландии о нем забудут.

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  10. meshuggah 24.04.2021 12:04 # meshuggah
    Удачи

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