"Селтик" обратился к Моуриньо
"Селтик" обратился к уволенному с поста главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо.
В минувший понедельник "Тоттенхэм" объявил о расставании с Моуриньо, который провел на своем посту 17 месяцев.
Жозе уже сообщил, что ему не нужна передышка и что он готов немедленно вернуться к работе, и эти слова не остались незамеченными в Глазго.
Как сообщает Daily Record, "Селтик" был первым клубом, который обратился к представителям Моуриньо после увольнения 58-летнего португальца из "Тоттенхэма".
"Селтик" находится в поисках нового рулевого с февраля, когда шотландский гранд расстался с Нилом Ленноном.
Сообщается, что конкуренцию "Селтику" в борьбе за Моуриньо могут составить "Рома" и "Валенсия".
24.04.2021 11:00
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Последние комментарии:
Да ебать того в рот. Хау же хотели
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Селтик, Рома, Валенсия - скатывается понемногу Жозе.
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Джеррард vs. Моуриньо. Звучит интересно. Заставит ли Жозе оступиться Стивена в очередной раз в походе за чемпионским титулом? Смотрите Шотландскую премьер лигу! =)
И на вывеске тот мем, где Джеррард тянется к мячу в руках Моуриньо, а мяч заменить на кубок чемпионата Шотландии.
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Пздц, таким темпом до спартачка докатится.
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