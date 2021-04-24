"Селтик" обратился к Моуриньо

"Селтик" обратился к уволенному с поста главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо.

В минувший понедельник "Тоттенхэм" объявил о расставании с Моуриньо, который провел на своем посту 17 месяцев.



Жозе уже сообщил, что ему не нужна передышка и что он готов немедленно вернуться к работе, и эти слова не остались незамеченными в Глазго.



Как сообщает Daily Record, "Селтик" был первым клубом, который обратился к представителям Моуриньо после увольнения 58-летнего португальца из "Тоттенхэма".



"Селтик" находится в поисках нового рулевого с февраля, когда шотландский гранд расстался с Нилом Ленноном.



Сообщается, что конкуренцию "Селтику" в борьбе за Моуриньо могут составить "Рома" и "Валенсия".