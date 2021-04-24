"Селтик" обратился к Моуриньо

Жозе Моуриньо "Селтик" обратился к уволенному с поста главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо.

В минувший понедельник "Тоттенхэм" объявил о расставании с Моуриньо, который провел на своем посту 17 месяцев.

Жозе уже сообщил, что ему не нужна передышка и что он готов немедленно вернуться к работе, и эти слова не остались незамеченными в Глазго.

Как сообщает Daily Record, "Селтик" был первым клубом, который обратился к представителям Моуриньо после увольнения 58-летнего португальца из "Тоттенхэма".

"Селтик" находится в поисках нового рулевого с февраля, когда шотландский гранд расстался с Нилом Ленноном.

Сообщается, что конкуренцию "Селтику" в борьбе за Моуриньо могут составить "Рома" и "Валенсия".


Метки Валенсия, Моуриньо, слухи, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2021 11:00

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  1. keane16 24.04.2021 11:54 # keane16
    Да ебать того в рот. Хау же хотели

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  2. suddenly 24.04.2021 11:18 # suddenly
    Селтик, Рома, Валенсия - скатывается понемногу Жозе.

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  3. liverpool888 24.04.2021 11:09 # liverpool888
    Джеррард vs. Моуриньо. Звучит интересно. Заставит ли Жозе оступиться Стивена в очередной раз в походе за чемпионским титулом? Смотрите Шотландскую премьер лигу! =)
    И на вывеске тот мем, где Джеррард тянется к мячу в руках Моуриньо, а мяч заменить на кубок чемпионата Шотландии.

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  4. ruschelsea 24.04.2021 11:03 # ruschelsea
    Пздц, таким темпом до спартачка докатится.

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