Гвардиола недоволен новым форматом Лиги Чемпионов

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вступил в число критиков нового формата Лиги Чемпионов.

На текущей неделе не только развалился проект Европейской Суперлиги, но и УЕФА анонсировал, что с 2024 года количество участников Лиги Чемпионов увеличится с 32 до 36, в результате чего на первом этапе каждой команде придется играть 10 матчей вместо шести.



Планы УЕФА очень расстраивают Гвардиолу, который переживает за благополучие своих игроков.



"Каждый раз одно и то же. Все тренеры просят повысить качество, а футбольный мир выбирает количество".



"Однако это не наших рук дело. Нам следует попросить УЕФА или ФИФА увеличить продолжительность года до 400 дней. Может быть, они придумают, как это сделать".



"Мы много играем в этом сезоне, и у нас еще не было свободного мид-уика. Будет еще больше травм. Эти парни завершают невероятно тяжелый сезон, затем шесть дней перерыва, и они едут в свои сборные".



"Каждый раз, когда мы разговариваем с УЕФА, они говорят, что примут во внимание наши пожелания, но после этого становится еще больше матчей".



"Теперь этот новый формат. Это как актер или актриса, которые выходят на сцену театра три раза в день. Они хотят выступить хорошо, но три раза в день — это чересчур", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.