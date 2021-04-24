Гвардиола недоволен новым форматом Лиги Чемпионов
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вступил в число критиков нового формата Лиги Чемпионов.
На текущей неделе не только развалился проект Европейской Суперлиги, но и УЕФА анонсировал, что с 2024 года количество участников Лиги Чемпионов увеличится с 32 до 36, в результате чего на первом этапе каждой команде придется играть 10 матчей вместо шести.
Планы УЕФА очень расстраивают Гвардиолу, который переживает за благополучие своих игроков.
"Каждый раз одно и то же. Все тренеры просят повысить качество, а футбольный мир выбирает количество".
"Однако это не наших рук дело. Нам следует попросить УЕФА или ФИФА увеличить продолжительность года до 400 дней. Может быть, они придумают, как это сделать".
"Мы много играем в этом сезоне, и у нас еще не было свободного мид-уика. Будет еще больше травм. Эти парни завершают невероятно тяжелый сезон, затем шесть дней перерыва, и они едут в свои сборные".
"Каждый раз, когда мы разговариваем с УЕФА, они говорят, что примут во внимание наши пожелания, но после этого становится еще больше матчей".
"Теперь этот новый формат. Это как актер или актриса, которые выходят на сцену театра три раза в день. Они хотят выступить хорошо, но три раза в день — это чересчур", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
24.04.2021 10:00
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"Каждый раз, когда мы разговариваем с УЕФА, они говорят, что примут во внимание наши пожелания, но после этого становится еще больше матчей".
невероятно точная трактовка. Плевать хотели жадные чиновничьи морды на здоровье игроков. Плевать на то, что клубы не могут содержать для насыщенных сезонов по 23 игрока одинакового качества. У них в голове лишь цифры, и какая-то розовая мечта охватить большую географию. Только вопрос - кому она вообще нахер нужна? Кому интересны в ЛЧ команды не из первых шести чемпионатов?
Только лишь фанатам в их стране.
Хочу, чтобы все влиятельные личности продолжали разносить реформы в ЛЧ дальше.
После реформ они окончательно добьют ЛЧ. А топовые команды будут отправлять на проходные матчи полурезервный состав по аналогии с ЛЕ, где только с полуфиналов тренеры выставляют основные составы.
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