Кейн: "Узнал об увольнении Моуриньо за 10 минут до того, как об этом объявили"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признался, что увольнение Жозе Моуриньо с поста главного тренера застало его врасплох.

Президент "шпор" Даниэль Леви решился выгнать Моуриньо в минувший понедельник, за шесть дней до финала Кубка Лиги против "Манчестер Сити".



Кейн философски относится к увольнению Жозе, но в то же время признается, что Леви удалось его удивить не только Суперлигой.



"Если честно, я был удивлен его увольнением. Я приехал на базу утром и узнал за 5-10 до того, как об этом было объявлено".



"Мы были очень сосредоточены на подготовке к финалу Кубка Лиги, но, слушайте — таков футбол. Я достаточно давно здесь и застал пару тренерских увольнений. Не думаю, что ты когда-либо ожидаешь увольнения своего босса, но это часть игры, и ты не можешь позволить, чтобы это повлияло на тебя".



"У меня были отличные отношения с Жозе, и я желаю ему всего наилучшего в его следующей работе, где бы она ни была, но он знает и мы знаем, что футбол может быть жесток. Нам просто нужно смотреть вперед. Мы должны хорошо подготовиться к финалу, и мы предвкушаем этот важный матч", — сообщил Кейн Sky Sports.