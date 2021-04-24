Артета — о VAR: "С меня хватит"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил свое недовольство системой VAR после поражения 0:1 от "Эвертона".

Судьбу матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс" накануне вечером решил автогол голи Бернда Лено на 76-й минуте. На тот момент "канониры" доминировали в игре.



А ранее во втором тайме рефери Джонатан Мосс передумал назначать пенальти в ворота "ирисок" за фол на Дани Себальосе — отмотав события аж на 15 секунд назад, система VAR обнаружила микроскопический офсайд у Николя Пепе, и это возмущает Артету.



"Это копилось, но с меня хватит. Сегодня моя чаша терпения переполнилась. Это очередной из множества инцидентов, которые никто не объясняет. Это влияет на многих людей, на нашу работу и, что самое важное, влияет на наш клуб. То, что творят рефери, за пределами моего понимания".



"Мы были лучшей командой, но некоторые решения нам не были подвластны. До фола в штрафной мы совершили восемь или девять касаний в течение 15 секунд (после офсайда Пепе). Как можно было отменить такой пенальти? Я 10 раз посмотрел повтор и все равно не понимаю. Они делают, что хотят. Полная потеря контроля. Кто-нибудь должен объяснить это".



"Мы были лучшей командой. Нам не хватало чистых голевых моментов и остроты впереди. Соперник был очень хорошо организован, а мы пропустили гол в неподходящий момент и должны были заработать пенальти, но не заработали", — цитирует Артету Sky Sports.