"Челси" принес извинения фанатам за скандал с Суперлигой

Владелец "Челси" Роман Абрамович и руководство клуба извинились перед фанатами "синих" за скандал с Европейской Суперлигой.

Как и остальные представители "большой шестерки" Премьер-Лиги, во вторник вечером "Челси" объявил о выходе из проекта Суперлиги.



Спустя трое суток "Челси" последним из шести английских больших клубов принес извинения своим болельщикам, а также объяснил причину задержки.



"После сообщения о выходе из Европейской Суперлиги мы потратили некоторое время, напрямую поговорив с различными группами болельщиков и выслушав их мнения и опасения".



"Наши амбиции всегда состояли в том, чтобы сделать из "Челси" лучший клуб в мире — на поле и в плане того, как мы работаем, принося пользу обществу".



"Совместное решение присоединиться к Европейской Суперлиге было продиктовано теми же амбициями. Когда стало ясно, что новая лига может быть сформирована, мы не хотели, чтобы "Челси" упускал возможность выступать в таком видном соревновании, как и не хотели рисковать тем, что наш клуб останется позади своих соперников в Англии и Европе в плане конкурентоспособности".



"Наш клуб стремится вести открытый и регулярный диалог с нашими фанатами и другими футбольными организациями, но в данном случае, к сожалению, из-за конфиденциальности и нехватки времени этого соблюдено не было".



"Выпустив заявление о вступлении, клуб сделал шаг назад, чтобы выслушать болельщиков и поговорить с ними. После этих разговоров, учитывая крайне негативное отношение к проекту, мы пересмотрели свое первоначальное решение и решили, что не хотим быть частью этого соревнования".



"Мы также разделяем сомнения, которые были выражены насчет соревновательного духа Европейской Суперлиги. У нас были большие сомнения насчет этого с самого начала, и мы были уверены, что этот вопрос — совместно с другими, которые нас беспокоили — будет решен во время дальнейшего консультативного процесса с различными организациями. Мы твердо уверены, что мы должны защищать структуру, которая позволяет всем клубам, игрокам и болельщикам мечтать об успехе и добиваться его".



"Мы осознаем, что должны были озаботиться этими вещами до вступления в группу. Владелец и руководство понимают, что не должны быть принимать это решение. Мы глубоко жалеем об этом решении", — гласит заявление "Челси".