Сооснователь Spotify вызвался купить "Арсенал" у Кроенке

Сооснователь и гендиректор музыкального стримингового сервиса Spotify Даниэль Эк выразил готовность выкупить "Арсенал" у Стэна Кроенке.

Болельщики "Арсенала" никогда не питали особых чувств к Кроенке, регулярно выступая против американского бизнесмена, который рассматривает лондонский клуб лишь как инвестиционный проект.



Однако на этой неделе уровень недовольства фанатов достиг небывалых высот, и связано это со скандалом вокруг Европейской Суперлиги. Перед матчем Премьер-Лиги против "Эвертона" болельщики "канониров" устроили самую массовую протестную футбольную акцию в стране с момента начала пандемии коронавируса.



Во время этой акции фанаты "Арсенала" потребовали от Кроенке продать клуб, и если Стэн вдруг на это решится, у него уже есть минимум один потенциальный покупатель.



"Я с детства болею за "Арсенал", насколько себя помню. Если KSE (Kroenke Sports & Entertainment) захочет продать "Арсенал", я был бы рад предложить себя", — написал Эк в твиттере.



Добавим, состояние 38-летнего шведа благодаря глобальному успеху Spotify оценивается Forbes в 3.4 млрд. фунтов. В 2017 Даниэль был назван самым влиятельным человеком в музыкальном бизнесе по версии американского журнала Billboard.