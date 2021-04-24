"Ливерпуль" согласовал пятилетний контракт с Конате
"Ливерпуль" находится на пороге приобретения защитника "РБ Лейпциг" Ибраимы Конате за 35 миллионов евро (30.5 млн. фунтов).
Лишь в середине апреля Конате уверял, что не контактировал с "Ливерпулем" и сосредоточен только на концовке этого сезона.
Однако The Guardian стало известно, что чемпионы Премьер-Лиги выиграли борьбу за Ибраиму, уже согласовав контракт до 2026 года с 21-летним французом.
Договариваться с "РБ Лейпциг" не придется — "Ливерпуль" просто выплатит 30.5 млн. фунтов отступных по контракту Конате с немецким клубом.
Также сообщается, что в борьбе за Конате "Ливерпуль" опередил ряд других клубов Премьер-Лиги, включая "Челси". Ибраима станет уже третьим приобретением "красных" среди защитников в этом году после Бена Дэвиса и Озана Кабака, хотя последний находится на "Энфилде" лишь на правах аренды.
24.04.2021 02:45
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Новый Ван Дейк на подходе
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29.03.2021 16:49 #
true-manc
ХАХАХАХА
Это тот тип, что несколько раз (суммарно на целый год) травмировался с одной и той же мышечной травмой в 20 (!) лет? Нормальное приобретение для лазарета. И портовые хотят отвалить 40 миллионов за эту развалину?
А я думал, что ничего смешнее трансферов Кабака и Дэвиса быть не может, но скаузерские шутники превзошли самих себя.
Испытывая проблемы в защите, к чуваку из Шальке (последнее место бундеслиги, больше всего пропущенных) и оболтусу из Престона (середняк чемпионшипа) докупили хронического больного, когда у них пол команды травмировано. ХАХАХАХАХА. Они это специально что ли делают?
ФК Ливерпул, спасибо! Умеешь поднять настроение.
Источник: http://fapl.ru/posts/84952/#c7316501
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Генри Генри, надо было в прошлый год покупать
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Это тот который 2 матча за 10 лет в лейпциге провел постоянно тусуясь в лазарете? Понятно.
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Топарь!
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