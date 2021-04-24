"Ливерпуль" согласовал пятилетний контракт с Конате

"Ливерпуль" находится на пороге приобретения защитника "РБ Лейпциг" Ибраимы Конате за 35 миллионов евро (30.5 млн. фунтов).

Лишь в середине апреля Конате уверял, что не контактировал с "Ливерпулем" и сосредоточен только на концовке этого сезона.



Однако The Guardian стало известно, что чемпионы Премьер-Лиги выиграли борьбу за Ибраиму, уже согласовав контракт до 2026 года с 21-летним французом.



Договариваться с "РБ Лейпциг" не придется — "Ливерпуль" просто выплатит 30.5 млн. фунтов отступных по контракту Конате с немецким клубом.



Также сообщается, что в борьбе за Конате "Ливерпуль" опередил ряд других клубов Премьер-Лиги, включая "Челси". Ибраима станет уже третьим приобретением "красных" среди защитников в этом году после Бена Дэвиса и Озана Кабака, хотя последний находится на "Энфилде" лишь на правах аренды.