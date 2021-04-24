"Ливерпуль" согласовал пятилетний контракт с Конате

Ибраима Конате "Ливерпуль" находится на пороге приобретения защитника "РБ Лейпциг" Ибраимы Конате за 35 миллионов евро (30.5 млн. фунтов).

Лишь в середине апреля Конате уверял, что не контактировал с "Ливерпулем" и сосредоточен только на концовке этого сезона.

Однако The Guardian стало известно, что чемпионы Премьер-Лиги выиграли борьбу за Ибраиму, уже согласовав контракт до 2026 года с 21-летним французом.

Договариваться с "РБ Лейпциг" не придется — "Ливерпуль" просто выплатит 30.5 млн. фунтов отступных по контракту Конате с немецким клубом.

Также сообщается, что в борьбе за Конате "Ливерпуль" опередил ряд других клубов Премьер-Лиги, включая "Челси". Ибраима станет уже третьим приобретением "красных" среди защитников в этом году после Бена Дэвиса и Озана Кабака, хотя последний находится на "Энфилде" лишь на правах аренды.


Метки Конате, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2021 02:45

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  1. drogba11cool 24.04.2021 03:17 # drogba11cool
    Новый Ван Дейк на подходе

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  2. true-manc 24.04.2021 03:15 # true-manc
    29.03.2021 16:49 #
    true-manc

    ХАХАХАХА

    Это тот тип, что несколько раз (суммарно на целый год) травмировался с одной и той же мышечной травмой в 20 (!) лет? Нормальное приобретение для лазарета. И портовые хотят отвалить 40 миллионов за эту развалину?

    А я думал, что ничего смешнее трансферов Кабака и Дэвиса быть не может, но скаузерские шутники превзошли самих себя.
    Испытывая проблемы в защите, к чуваку из Шальке (последнее место бундеслиги, больше всего пропущенных) и оболтусу из Престона (середняк чемпионшипа) докупили хронического больного, когда у них пол команды травмировано. ХАХАХАХАХА. Они это специально что ли делают?

    ФК Ливерпул, спасибо! Умеешь поднять настроение.

    Источник: http://fapl.ru/posts/84952/#c7316501

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  3. mansoor 24.04.2021 03:13 # mansoor
    Генри Генри, надо было в прошлый год покупать

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  4. hammersmith 24.04.2021 03:12 # hammersmith
    Это тот который 2 матча за 10 лет в лейпциге провел постоянно тусуясь в лазарете? Понятно.

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  5. van-dijk 24.04.2021 02:46 # van-dijk
    Топарь!

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