"Арсенал" может заработать 20 млн. фунтов на Уиллоке

"Арсенал" может пополнить свой летний трансферный бюджет на 20 миллионов фунтов, продав полузащитника Джо Уиллока в "Ньюкасл".

Вторую половину этого сезона Уиллок проводит в "Ньюкасле" на правах аренды. Джо проявляет себя с лучшей стороны, забив три гола в девяти матчах и оказав существенную помощь клубу в продлении прописки в Премьер-Лиге.



Теперь "сороки" хотят выкупить 21-летнего англичанина, а "Арсенал", как утверждает The Telegraph, открыт к продаже своего воспитанника.



"Уверен, ему нравится здесь, и он хочет играть за эту команду. Он забил уже три гола, и последний из них (победный против "Вест Хэма") был особенно важным. По его восторгу было видно, что он рад за команду".



"Он молодой парень, и я был бы счастлив сохранить его здесь. Нам предстоит важный разговор с "Арсеналом", — сообщил главный тренер "Ньюкасла" Стив Брюс.