Фанаты "Арсенала" потребовали от Кроенке уйти

Около 2,000 фанатов "Арсенала" собрались близ "Эмирейтс" перед матчем Премьер-Лиги против "Эвертона", чтобы выразить свой протест владельцу клуба Стэну Кроенке.

"Арсенал" стал первым клубом, который официально извинился перед своими болельщиками за скандал с Европейской Суперлигой, однако это раскаяние не было принято фанатами.



Свое недовольство болельщики выплеснули наружу в пятницу вечером, призвав Кроенке продать клуб, который американский бизнесмен пытается превратить в источник для заработка.



Как сообщает ESPN, болельщики стали собираться близ "Эмирейтс" еще за два часа до матча. Фанаты развернули баннеры и транспаранты, зажгли файеры и принялись скандировать фразы вроде "мы хотим, чтобы Кроенке ушел" и "мы хотим, чтобы наш "Арсенал" вернулся".



Добавим, этот протест был поддержан различными бывшими игроками "Арсенала", включая Мартина Киоуна и Яна Райта.



























