Фанаты "Арсенала" потребовали от Кроенке уйти

Акция протеста фанатов Арсенала Около 2,000 фанатов "Арсенала" собрались близ "Эмирейтс" перед матчем Премьер-Лиги против "Эвертона", чтобы выразить свой протест владельцу клуба Стэну Кроенке.

"Арсенал" стал первым клубом, который официально извинился перед своими болельщиками за скандал с Европейской Суперлигой, однако это раскаяние не было принято фанатами.

Свое недовольство болельщики выплеснули наружу в пятницу вечером, призвав Кроенке продать клуб, который американский бизнесмен пытается превратить в источник для заработка.

Как сообщает ESPN, болельщики стали собираться близ "Эмирейтс" еще за два часа до матча. Фанаты развернули баннеры и транспаранты, зажгли файеры и принялись скандировать фразы вроде "мы хотим, чтобы Кроенке ушел" и "мы хотим, чтобы наш "Арсенал" вернулся".

Добавим, этот протест был поддержан различными бывшими игроками "Арсенала", включая Мартина Киоуна и Яна Райта.

Акция протеста фанатов Арсенала

Акция протеста фанатов Арсенала

Акция протеста фанатов Арсенала

Акция протеста фанатов Арсенала

Акция протеста фанатов Арсенала

Акция протеста фанатов Арсенала

Акция протеста фанатов Арсенала


Метки Арсенал, болельщики, Кроенке

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2021 22:00

Количество просмотров Просмотров: 514

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  1. brown-ale 23.04.2021 22:58 # brown-ale
    Где автозаки?

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  2. suddenly 23.04.2021 22:34 # suddenly
    Как в России помитингуют и разойдутся.

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  3. royal-arsenal 23.04.2021 22:04 # royal-arsenal
    Красавы
    Мои герои

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