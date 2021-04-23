Фанаты "Арсенала" потребовали от Кроенке уйти
Около 2,000 фанатов "Арсенала" собрались близ "Эмирейтс" перед матчем Премьер-Лиги против "Эвертона", чтобы выразить свой протест владельцу клуба Стэну Кроенке.
"Арсенал" стал первым клубом, который официально извинился перед своими болельщиками за скандал с Европейской Суперлигой, однако это раскаяние не было принято фанатами.
Свое недовольство болельщики выплеснули наружу в пятницу вечером, призвав Кроенке продать клуб, который американский бизнесмен пытается превратить в источник для заработка.
Как сообщает ESPN, болельщики стали собираться близ "Эмирейтс" еще за два часа до матча. Фанаты развернули баннеры и транспаранты, зажгли файеры и принялись скандировать фразы вроде "мы хотим, чтобы Кроенке ушел" и "мы хотим, чтобы наш "Арсенал" вернулся".
Добавим, этот протест был поддержан различными бывшими игроками "Арсенала", включая Мартина Киоуна и Яна Райта.
23.04.2021 22:00
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