Кейн до сих пор не возобновил тренировки перед финалом Кубка Лиги

Временно исполняющий обязанности главного тренера "Тоттенхэма" Райан Мейсон заявил, что участие нападающего Харри Кейна в финале Кубка Лиги все еще находится под вопросом.

Кейн, забивший 33 гола в 51 матче этого сезона с учетом всех соревнований, находится вне игры с 16 апреля, когда против "Эвертона" он повредил свою правую лодыжку.



В ближайшее воскресенье у "шпор" будет возможность завоевать свой первый с 2008 года трофей, однако Мейсон откладывает на самый последний момент решение, сыграет ли Харри против "Манчестер Сити".



"Мы до сих пор не уверены, он не тренировался с командой сегодня, но завтра станет виднее, сможем ли мы выпустить его на поле".



"Дни на исходе, и мы пересматриваем ситуацию с каждым часом. Мы еще посмотрим, как будут обстоять дела сегодня вечером и завтра утром".



"Харри — профессионал топ-уровня. Мы не собираемся и сам Харри не собирается подвергать его организм риску, если он не будет чувствовать себя в норме".



"Мы бы никогда не стали этого делать, абсолютно нет. Мы посмотрим, как он будет себя чувствовать завтра утром, а там станет видно".



"Мы прикладываем совместные усилия — сам игрок и медики", — цитирует Мейсона Sky Sports.